Krije li se na snimkama istina o ubojstvu Danke Ilić? Sve će se znati za 7 dana

Prošlo je više od četiri mjeseca od nestanka dvogodišnje Danke Ilić. Tijelo djevojčice još uvijek nije pronađeno. Optužnica za ubojstvo još nije podignuta. Osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković maksimalno mogu provesti šest mjeseci u pritvoru dok čekaju optužnicu. Stoga, ako do 26. rujna ne bude podignuta optužnica, njih dvojica biti puštena na slobodu. No stručnjaci sumnjaju da će se tako nešto dogoditi.

Kako piše Telegraf.rs u Beogradu trenutačno vještače tri kamere koje su, prema neslužbenim informacijama, skinute s ulaza u Bor, gdje živi i obitelj nestale Danke Ilić, odnosno njezini majka i otac, kao i dvije kamere iz Banjskog Polja gdje je djevojčica nestala. Vještačenje bi trebalo biti gotovo za tjedan dana.

"Ne mora nužno značiti da je to nešto novo, ali javnost jednostavno nije bila obaviještena o tome. Moguće je da imaju neki dokaz, moguće da su imali cijelo vrijeme, ali sada su odlučili izaći s tim u javnost. Sve su to predistražne radnje koje se mogu nastaviti i kada je podignuta optužnica, odnosno ocjenjuje sud slobodnom ocjenom dokaza. Slobodno uvjerenje, ali to uvjerenje mora proizaći iz savjesne i pomne ocjene dokaza i rezultata cijelog postupka. Inače, bliži se rok za podizanje optužnice protiv osumnjičenika, ali iskreno ne vjerujem da će oni biti pušteni na slobodu", rekao je za Telegraf.rs vještak sudske medicine Časlav Ristić.

Do sada je analizirano više od 500 tragova pronađenih na raznim predmetima, među kojima su automobil, hlače, sjekira, noževi, motorna pila i tepih, a većina predmeta je izuzeta iz kuće obitelji Dragijević. Ni na jednom predmetu nisu pronađeni DNK tragovi djevojčice. Također, kap krvi pronađena u autu, koja je mogla biti krunski dokaz, nije bila Dankina . Krv pronađena u službenom automobilu, kao i ona uočena na Dragijevićevim hlačama, navodno pripadaju njemu.

