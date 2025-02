SUZE I TUGA U ORBERU / Kralj i kraljica obišli školu nakon strašnog napada: 'Cijela Švedska suosjeća s vama'

Švedski kralj Carl XVI Gustaf i kraljica Silvia posjetili su školu Risbergsskolan u Örebru nakon strašnog napada koji je potresao cijelu zemlju."Kao što možete razumjeti, ovdje smo kako bismo izrazili svoju tugu zbog onoga što se dogodilo, ove strašne tragedije. To je nešto za što biste pomislili da se ne može dogoditi u Švedskoj. Ali sada smo ovdje, u Örebru, u srcu Švedske. Kraljica i ja smo duboko potreseni. Cijela naša obitelj je šokirana, baš kao i cijela Švedska" rekao je kralj.Posebno je istaknuo suosjećanje s obiteljima žrtava. "Naravno, mislim na one koji su izgubili živote, ali prije svega na njihove obitelji, rodbinu, voljene. No, također mislim da bi trebali znati da u svojoj tuzi nisu sami. Tugovati je teško kada ste sami, ali vjerujem da cijela Švedska suosjeća s onima koji su preživjeli ovu traumu" poručio je.Kralj se osvrnuo i na izazove s kojima će se suočiti učenici i osoblje škole nakon ovog šokantnog događaja."Mislim i na upravu škole, na učitelje i učenike koji sada moraju pokušati prevladati ovo i nastaviti dalje. Moraju se pokušati usredotočiti na budućnost, jer upravo zbog toga su ovdje. Razmišljam o svima koji sada prolaze kroz teško razdoblje. No jedno je sigurno – nisu sami. Mi smo uz njih, osjećamo njihovu bol i zajedno možemo pomoći jedni drugima kako bismo im omogućili bolji život i sigurnu budućnost", istaknuo je.Na kraju svog obraćanja kralj Carl XVI Gustaf izrazio je nadu da se ovakva tragedija više nikada neće ponoviti. "Moramo pomagati jedni drugima i nadati se da se ovako nešto nikada više neće dogoditi u Švedskoj" zaključio je kralj.