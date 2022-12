Navodni korupcijski skandal, tzv. Katargate, koji potresa Europski parlament, nije mogao doći u neugodnije vrijeme za zemlje Europske unije dok muku muče s opskrbom prirodnim plinom. Posebno se to odnosi na Njemačku.

Katar je u središtu optužbi da je novcem kupovao utjecaj u Bruxellesu koji je do temelja uzdrmao demokraciju u EU. Ali, kao veliki izvoznik ukapljenog prirodnog plina (LNG) Katar je ujedno vitalan partner Europske unije suočene s energetskom krizom, piše Politico.

Ne postoje jednostavne opcije

Važnost Katara kao pouzdanog dobavljača plina samo će rasti u nadolazećim mjesecima, dodajući nove slojeve složenosti u diplomatske jednadžbe zemalja EU-a, ako belgijske vlasti službeno uključe Katar u aktualnu istragu korupcije. Bit će to problem posebno za Njemačku, koja očajnički traži alternativne dobavljače za plin koji je dosad nabavljala iz Rusije. Sve to govori kako u svijetu energetske geopolitike rijetko postoje lake opcije. Prema podacima Europske komisije, do ove godine sveukupni je uvoz katarskog LNG-a u EU bio nešto manji od pet posto. No, važnost Katara za energetsku sigurnost Europe trebala bi rasti zahvaljujući ogromnom proširenju njegovih proizvodnih kapaciteta LNG-a. Točnije, dva velika projekta koja bi trebala biti dovršena 2026. i 2027. godine.

Njemačka je bila prva u redu za katarski ukapljeni plin. Berlin je među prijestolnicama EU koja najviše očajnički žele osigurati alternativnu opskrbu plinom, budući da je do rata u Ukrajini iz Rusije uvozio ne manje od 55 posto svoje ukupne opskrbe. Prošlog su mjeseca njemačke tvrtke potpisale 15-godišnji ugovor o plinu s državnom tvrtkom QatarEnergy i američkom tvrtkom ConocoPhillips, koji jamče 2 milijuna kubnih metara ukapljenog plina godišnje počev od 2026. godine. Te godine počinje i prva faza proširenja katarskih LNG kapaciteta, odnosno puštanje u pogon projekta North Field East.

Njemački dugoročni ugovor s Katarom

"Nekoliko zemalja EU-a, poput Italije, postalo je zainteresirano za katarski LNG, ali većina njih je razgovarala o ugovorima na spot tržištu (tržište za promptnu isporuku robe, nap.a.) kako bi se odmah opskrbljivali plinom", rekla je Cinzia Bianco iz Europskog vijeća za vanjske poslove. "Njemačka je jedina zemlja EU-a koja je potpisala značajan dugoročni energetski sporazum s Katarom", dodala je.

Taj dogovor, iako dobar za energetsku sigurnost, nosi i rizik koji bi mogao postati etičkom noćnom morom za Berlin. Upitan u utorak, nakon sastanka ministara energetike EU-a u Bruxellesu, je li ispravno kupovati plin od Katara ako Katar potkupljuje europske parlamentarce, njemački ministar gospodarstva Robert Habeck rekao je da ta pitanja treba promatrati odvojeno.

"Podmićivanje je kazneno djelo. Trgovina s drugim zemljama uvijek se mora odvagnuti s moralnim posljedicama u koje ulazite i istovremeno morate vidjeti da možete osigurati sigurnost opskrbe. A u ovom slučaju, gdje je riječ o kupnji plina, Europi ili Njemačkoj je u interesu nadoknaditi gubitak ruskog plina. Stoga mislim da moramo razlikovati to dvoje", kazao je Habeck.

Energetska sigurnost važnija od skandala

Drugim riječima, energetska sigurnost suviše je važna da bi bila dovedena u pitanje zbog skandala u Europskom parlamentu. Katarska vlada prethodno je zanijekala bilo kakve nečasne radnje. U nedjelju je službena Doha odgovorila na prozivke i optužila Bruxelles za "diskriminirajuću akciju" protiv Katara na temelju "netočnih" informacija. U izjavi za medije, katarski diplomat rekao je da bi odgovor Europskog parlamenta na skandal mogao "negativno utjecati na tekuće rasprave o globalnom energetskom siromaštvu i sigurnosti".

No, ta poruka iz Katara nije zastrašila sve. Njemački demokršćanski zastupnik u Europskom parlamentu, Dennis Radtke, doveo je u pitanje plinske ugovore sa zaljevskom državom i zahtijevao reviziju ugovora o opskrbi plinom. Skandal bi mogao uzdrmati i vladajuću koaliciju u Njemačkoj, u kojoj su Zeleni došli u neugodnu poziciju da moraju odobriti ugovore za značajne nove zalihe fosilnih goriva, uključujući LNG infrastrukturu za njihov uvoz. Upitan bi li Berlin trebao preispitati svoj dogovor s Katarom, Rasmus Andresen, europarlamentarac i glasnogovornik njemačkih Zelenih u Europskom parlamentu, kazao je: "Trenutno pratimo sve što je vezano uz Katar u Europskom parlamentu, a to bi trebali učiniti i drugi." Njegova kolegica iz njemačkih Zelenih u Europskom parlamentu, Henrike Hahn, rekla je da katarski plin "nije dugoročno rješenje" za energetsku sigurnost Njemačke, ali je "trenutačno manje zlo u usporedbi s Rusijom".

Ugovor s Katarom manje je zlo od Rusije

Njemačka nije jedina zemlja EU-a s dubokim energetskim vezama s Katarom. Francuski energetski div TotalEnergies ima značajne udjele u razvoju North Field East, koji opisuje kao najveći svjetski LNG projekt, a talijanski Eni ima udio u njegovom sestrinskom projektu North Field South.

Cinzia Bianco kaže da će, ako belgijske vlasti javno uključe Katar u korupcijski skandal u Bruxellesu, vjerojatno uslijediti "službene diplomatske pritužbe" iz zemalja EU-a. Energetske veze s Katarom uglavnom imaju pojedine države članice, dodala je. No predvidjela je da bi skandal mogao rezultirati odgodom svih aktivnosti u ostvarenju budućeg energetskog partnerstva EU-a i Katara.