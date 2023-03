Pripadnicima LGBT zajednice predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da idu na "otoke", piše Dnevni avaz. Dodik je komentirao i odnose sa Sjedinjenim Državama, izjavu američkog ambasadora u BiH Michaela Murphyja te zakon o klevetama.

"Nismo prekinuli suradnju s Amerikom, nego s američkom ambasadom i ambasadorom. Ne slušam glazbu kao američki ambasador. Sve što je rekao je apsurd. Mislim da su on i osoblje ambasade protiv srpskog naroda. Kada se govori o zakonima o kleveti, on govori o tijelima koja kontroliraju sudove, a oni ih kontroliraju”, rekao je Dodik.

"On je pokušao sanirati situaciju koju je sam izazvao. Kada tvrdi da imovina pripada BiH, to je za nas udar na naš suverenitet, imovina pripada RS-u i tako će ostati, volio to taj ambasador ili ne volio. Poštujemo američki narod i Ameriku, ali ne poštujemo takve mešetare. Imovina neće biti na dnevnom redu. Imovina pripada nama", naglasio je.

Zakon o klevetama bit će donesen

Najavio je kako će zakon o kleveti sigurno biti donesen. "LGBT aktivistima će biti zabranjen pristup obrazovnim institucijama. Ja mislim da to zagađuje javni prostor i da to treba eliminirati, ja sada odlučujem, da oni nama nameću svoje vrijednosti - to nećemo dopustiti", kazao je.

"Ja i dalje ostajem protiv tih ljudi, odnosno protiv onog što propagiraju, nemam ništa protiv tih ljudi, oni su slobodni da u svom privatnom životu upražnjavaju što hoće, tužite me, nikakav problem nije. Za mene je neprihvatljiv zakon o istospolnim brakovima, smijem biti protiv", dodao je.

"Imate mjesta, otoke, ovo je naš način života, idite tamo", zaključio je predsjednik Republike Srpske.