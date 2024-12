'Konan bakterija' preživljava ono što bi čovjeka ubilo: Moćno je oružje zbog jedne stvari

Vrsta bakterije zvana 'Deinococcus radiodurans' ili 'Conan bakterija' ima sposobnost preživjeti najteže ekstreme, a može izdržati doze zračenja 28.000 puta veće od onih koje bi ubile ljudsko biće. Tajna je u antioksidansu. Znanstvenici su otkrili kako antioksidans djeluje, a time se otvara mogućnost da se može koristiti i za zaštitu zdravlja ljudi.

Antioksidans se sastoji od jednostavne skupine malih molekula zvanih metaboliti, uključujući mangan, fosfat i mali peptid ili molekulu aminokiselina. Zajedno, ova moćna trilogija učinkovitija je u zaštiti od zračenja od mangana u kombinaciji sa samo jednom od ostalih komponenti, prema novoj studiji objavljenoj u ponedjeljak u Proceedings of the National Academy of Sciences, piše CNN.

Zaštita astronauta

Otkrića bi se mogla koristiti za zaštitu astronauta od visokih doza zračenja u budućim misijama u dubokom dijelovima svemiru, prema autorima studije.

"Već dugo znamo da ioni mangana i fosfat zajedno čine snažan antioksidans, ali otkriće i razumijevanje 'magične' moći koju pruža dodatak treće komponente je proboj. Ova je studija pružila ključ za razumijevanje zašto je ova kombinacija tako moćan — i obećavajući — radioprotektant", rekao je koautor studije Brian Hoffman.

Prethodna istraživanja su pokazala da Deinococcus, poznat kao oblik života najotporniji na zračenje u Guinnessovoj knjizi rekorda , može preživjeti izvan Međunarodne svemirske postaje tri godine. Otporne bakterije također mogu izdržati kiselinu, hladnoću i dehidraciju.

Mogli preživjeti milijune godina

Hoffman i Michaely Daly, profesori patologije Sveučilišta zdravstvenih znanosti, također su pokazali nevjerojatnu sposobnost preživljavanja bakterije. Izvješće iz listopada 2022., koje je ovaj dvojac napisao s timom istraživača, pokazalo je da su zamrznuti mikrobi, ako je Deinococcus ikada postojao na Marsu, mogli preživjeti milijune godina .

Za prethodnu studiju tim je mjerio količinu antioksidansa mangana u stanicama bakterija. Istraživači su otkrili da je količina zračenja koju mikroorganizam može preživjeti izravno povezana s njegovom količinom antioksidansa mangana. Što je više antioksidansa mangana prisutno, to je veća otpornost na zračenje.

Istraživački tim analizirao je kako aktivne komponente, uključujući mangan, fosfat i peptid nazvan DP1, štite stanice i proteine ​​od izloženosti zračenju. Kada se peptid i fosfat vežu na mangan, stvaraju ternarni ili trostruki kompleks koji je vrlo učinkovit u zaštiti od zračenja. Zajedno, metaboliti u MDP-u stvaraju "tajni začin", rekao je Hoffman. Na Zemlji bi se antioksidans mogao koristiti za zaštitu od nesreća koje oslobađaju radijaciju.

