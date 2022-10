Novo-stari član Predsjedništva BiH Željko Komšić komentirao je Opće izbore i novi mandat u Predsjedništvu BiH.

"Bio sam siguran u pobjedu i mislio sam da će se to kretati otprilike oko ove brojke, to možda bude malo više kada dođu glasovi iz dijaspore. Vidjelo se od početka da je fokus kampanje bio u borbi Denis-Bakir, jedno vrijeme se malo ta slika zamutila, pa se činilo da je Schmidt svojim odlukama poremetio nit kampanje, ali se pokazalo da se sve odvija na tom fonu", kazao je Komšić za N1.

'Radije bih izabrao opoziciju'

Komentirao je i rezultat Borjane Krišto.

"2018. je HDZ tako da kažem na sva zvona objavio sve ono što je radio kako bi osigurao pobjedu Čoviću, ove godine nisu ništa objavljivali ali su na isti način radili. HDZ ima puno glasova, a gospođa Krišto je dobila glasova otprilike kao i Čović."

Komšić je istaknuo da je pravi pobjednik Općih izbora u stvari HDZ BiH.

"Pravi pobjednik ovih izbora je HDZ, da se ne lažemo. Plus malo zacementiran ovom odlukom Schmidta. U ovoj situaciji kakva je u Sarajevu HDZ će biti u situaciji da bira, na jednoj strani SDA a na drugoj ova trojka ili kako god se zove. Cijena za onoga koga HDZ odabere će biti visoka. Bit će Izborni zakon, nastavak onoga što je HDZ tražio, da se i ubuduće Predsjedništvo uredi na način kako je HDZ to govorio. Ja se sigurno neću okrenuti HDZ-ovim zahtjevima. Ako to znači da ne idem u vlast, ne idem u vlast. S ovom pameću i u ovoj situaciji, radije bih izabrao opoziciju."

Izbore u BiH iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.