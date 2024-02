Kakvu odštetu može dobiti pacijent kojoj je u studenom u Privatnom medicinskom centru Barsos na Onkološkom institutu izvađen zdrav želudac zbog zamjene uzoraka tkiva? Dok njegov odvjetnik još nije otkrio očekivani iznos, dugogodišnji poznavatelj prava zdravstvenih naknada, odvjetnik Bernard Zupanc, siguran je da odšteta neće biti milijunska. Iako je pacijent, kako je otkrio 24ur, tek u kasnim četrdesetima, nikada više neće imati sasvim normalan život. Što je s odštetom za drugog pacijenta koji je zbog pogreške ostao uskraćen za ozbiljno liječenje raka? Hoće li ga uopće dobiti?

Podsjetimo, 1. veljače dvoje potpuno nesrodnih pacijenata u Sloveniji dobilo je poziv da nešto nije u redu. Prvi, koji je četiri mjeseca živio u uvjerenju da je zdrav, saznao je da ima rak. Drugi, koji je mislio da je pobijedio rak, saznao je da mu je odstranjen zdravi želudac. Odbio je psihološku pomoć Instituta za onkologiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je u teškom šoku zbog svega ovoga. A to što je tu pomoć odbio, naravno, ništa ne znači ", komentirao je u petak njegov odvjetnik Rok Petrič Već tada je bilo jasno da pacijent bez želuca očekuje naknadu. No, još nije donio odluku o tužbi koju želi riješiti mirnim putem. I zato što je direktorica centra Barsos Urša Marn već priznala da su uzorke zamijenili kod njih. "Naknadno se pokazalo da je najvjerojatnije došlo do zamjene. Ne znamo točno u kojem dijelu procesa", rekla je na konferenciji za novinare.

Stručnjak za odštetno pravo, odvjetnik Bernard Zupanc, uvjeren je da visina nadoknađene štete neće biti vrtoglava kao i to da je administrativna pogreška uzrokovala medicinski problem. "Prema Fischerovoj ljestvici, koja je za to vrlo pogodna, možemo govoriti o četvrtom stupnju, što znači da je riječ o negdje između 50 i 60 tisuća eura", pojasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slične su i ljestvice osiguravajućih društava, ako bi se radilo o, primjerice, 30-postotnom invaliditetu pacijenta. Zupančeva procjena je sljedeća: " Negdje između 100 i 200.000 eura odštete. Ali ako će, naravno, ovaj gospodin neće moći obavljati svoj posao ili će morati obavljati neki drugi posao, naravno gospodin može govoriti o potencijalnoj doživotnoj odšteti."

Za pacijenta, koji je donedavno mislio da je zdrav, još nije jasno hoće li uopće tražiti odštetu. Ako se to i dogodi, Zupanc predviđa da je vjerojatnost da se to dogodi vrlo mala, ali i da će biti puno manja. "Osim u slučaju da se njegovo stanje vezano uz rak toliko pogoršalo da se, naravno, može reći da je ovo vrijeme, koje je trajalo od listopada do veljače, značilo pogoršanje, značajno pogoršanje ", ocjenjuje Zupanc.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U međuvremenu su iz centra Barsos najavili da će više informacija dati nakon što prouče sve protokole. Zupanc dodaje da prvi korak do obeštećenja mora učiniti pacijent.