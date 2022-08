S napetostima koje rastu u istočnoj Aziji, kineske sankcije protiv Tajvana snažan su podsjetnik Europskoj uniji koliko je ovisna o tom otoku, a posebno o sićušnim računalnim čipovima koji se tamo proizvode. Kao odgovor na posjet predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa, Nancy Pelosi, Tajvanu u srijedu, Kina je zabranila dio trgovine s Tajvanom, uz to što je organizirala vojne vježbe u moru koje okružuje sporni teritorij, piše Politico.

Za sada je Kina ograničila svoju dugoročniju odmazdu na zabranu izvoza pijeska na otok, zajedno s uvozom agruma, ohlađenih bijelih jakobovih kapica i smrznute skuše iz Tajvana na kopno. Ali rizik za Taipei - i zapadne tvrtke koje ovise o tajvanskoj proizvodnji čipova - jest da će buduće mjere Pekinga biti daleko oštrije, poput potpune blokade ili čak kineske invazije.

Teško zamjenjivi čipovi

Strojevi i uređaji prošle su godine činili gotovo 60 posto uvoza iz Tajvana u EU. Najveća briga za europske tvrtke bilo bi iznenadno smanjenje opskrbe elektroničkim čipovima koje proizvodi najveća svjetska tvrtka poluvodiča: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Tvrtka zauzima više od polovice vanjskog tržišta poluvodiča i priča se da ima klijente poput Applea i Qualcomma. U znak važnosti koju SAD pridaje TSMC-u, Pelosi se tijekom posjeta sastala s predsjednikom tvrtke Markom Liuom.

Europa je tijekom mnogo godina izgradila ovisnost o tajvanskim čipovima, što je velik problem jer bi kineski napad mogao trenutno uništiti vitalnu opskrbnu liniju. Dodatni problem leži i u jedinstvenoj prirodi čipova koje TSMC može isporučiti. Naime, tvrtka nije ključna samo za elektroniku koja je trenutno sveprisutna u pametnim telefonima ili prijenosnim računalima, već proizvodi vrhunske čipove, poput onih od pet nanometara ili manjih, koji će biti ključni za autonomnu vožnju. "Trenutno postoje samo dvije tvornice u svijetu koje mogu proizvoditi čipove manje od pet nanometara. To su TSMC i Samsung", kaže Hermann Hauser, stručnjak za rizični kapital i osnivač Acorn Computersa. "TSMC je totalno dominantan, mi potpuno ovisimo o njima."

EU je, naravno, svjesna te zamke. "To je sektor koji je kapitalno intenzivan i podložan brzom tehnološkom razvoju. Proizvodnja čipova odvija se u opskrbnom lancu koji je globalan, složen i, u nekim važnim segmentima, pretjerano koncentriran", rekao je dužnosnik EU. Sada, napetosti između kontinentalne Kine i Tajvana postavljaju pitanje kako će Peking i Bruxelles ići naprijed.

Prebacivanje proizvodnje u EU?

Ključna uloga TSMC-a nije prošla nezapaženo u kontinentalnoj Kini. U govoru koji je podigao obrve u lipnju, vrhunski kineski ekonomist otvoreno je pozvao Peking da "preotme" tvrtku. Neki zapadni promatrači sumnjaju su da će se ta prijetnja i ostvariti - kažu da Kini to jednostavno nije u interesu jer se TSMC oslanja na druge tvrtke za pružanje opreme, poput nizozemske tvrtke ASML. To je također ono što je šef TSMC-a Liu rekao u rijetkom intervjuu za CNN, upozoravajući da njegova tvrtka neće biti operativna ako Kina izvrši invaziju na Tajvan. Hauser međutim tvrdi da to EU daje moć. "Imamo pregovarački adut kao Europa", rekao je. "Nitko u svijetu ne može proizvesti čipove ispod pet nanometara bez alata koje proizvodi nizozemski ASML."

Ali razmišljanje o nezamislivom scenariju - potpunom prekidu proizvodnje tajvanskih čipova - bez sumnje će motivirati europske zakonodavce i tvrtke da ubrzaju svoje postojeće planove za ponovno uspostavljanje proizvodnje čipova i udvostručenje tržišnog udjela Europe u globalnom lancu vrijednosti poluvodiča. U veljači je Europska komisija predstavila svoje planove za čipove od 43 milijarde eura kako bi namamila određene proizvođače u proizvodne obveze na europskom kontinentu. To nije lak posao, jer se EU istovremeno mora pobrinuti da usput ne krši vlastita pravila o državnim potporama. U pitanju je i bolno sporan proces jer EU mora natjerati tvrtke da prebace svoju proizvodnju u EU

Iako je Europa posljednjih mjeseci osigurala nova ulaganja - od strane tvrtki kao što su Intel u Njemačkoj i STMicroelectronics i GlobalFoundries u Francuskoj - TSMC se još uvijek nije obvezao na europsku tvornicu za proizvodnju, već je umjesto toga odlučio otvoriti jednu u Japanu i Arizoni u SAD-u. A to je, kaže Hauser, ogromna mrlja. "Nažalost, trenutno se čini da pokušavamo napraviti ovu (promjenu) s Intelom, a Intel jednostavno nema tehnologiju. Moramo to učiniti s TSMC-om i Samsungom. Ne razumijem zašto nemamo ozbiljnije razgovore sa Samsungom i TSMC-om”, rekao je.