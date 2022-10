Opći izbori u Bosni i Hercegovini, koji su se održali u nedjelju, nisu mogli proći bez incidenta. Iako službeni i konačni rezultati još nisu stigli već su se pojavile sumnje u izborne prevare, i to u Republici Srpskoj gdje su se za mjesto predsjednika borili Milorad Dodik i Jelena Trivić.

Partija demokratskog progresa (PDP) se obratila javnosti nakon podataka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine prema kojim Dodik vodi u utrci za predsjednika u odnosu na njihovu kandidatkinju Trivić.

Ističu da ne odustaju od jučerašnjeg stava da je Trivić odnijela izbornu pobjedu, ali da su se tokom noći dešavale malverzacije koje su dovele do Dodikovog boljeg rezultata.

'Što je ovo?'

"Još jednom da ponovimo, mi ne odustajemo, Jelena Trivić je pobjednica. Rezultati koje smo imali su bili točni, šta se to desilo preko noći ne znamo. PDP priprema ozbiljne pravne radnje prema CIK-u na osnovu manipulacija i krađa koje su nam javljane, koje su rađene tokom noći", rekao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, prenosi Klix.ba.

On naglašava da postoji mogućnost da budu poništeni izbori za predsjednika RS-a u velikom broju mjesta i gradova. "U Zvorniku je razlika između njih dvoje 5.000 glasova, u Prijedoru oko 33 posto isto 5.000 glasova. U Doboju je krađa tek evidentna jer je Dodik prema falsifikovanim izbornim rezultatima tu pobijedio sa 10.000 razlike. To je nemoguće", rekao je on.

Zatim navodi primjere gdje Trivić nije osvojila nijedan glas poput Čelinca. To im je sumnjivo pogotovo kada se uzme u obzir da je jedno takvo mjesto zapravo selo Krajišnik odakle dolazi Jelena Trivić.

"Ljudi su mi se danas javili. Mi znamo da smo glasali za tebe, što je ovo", rekla je Trivić komentirajući to što prema rezultatima nema nijedan glas u svom selu.

Točka preokreta

"Točka preokreta se desila u noći nakon što je i CIK objavio da još nisu poznati rezultati za predsjednika RS-a, jer birački odbori nisu dostavili podatke sa biračkih mjesta", rekla je.

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je Milorad Dodik u vodstvu za predsjednika Republike Srpske i osvojio je 242.851 glas u odnosu na Jelenu Trivić koja ima 212.452 glasa.

