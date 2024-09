Zagrizao mamac! Kako je Harris problem koji joj je 'rak rana' okrenula na svoj mlin?!

Američka predsjednička kandidatkinja Kamala Harris okrenula je pitanje imigracije, koje joj je bilo "rak rana", u kritiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegovih skupova. Zagrizao je mamac.

Na pitanje što bi učinila drugačije od Joea Bidena u vezi s granicom, iskoristila je priliku da osudi Trumpovo stajalište o dvostranačkom zakonu o granici koji je ispregovarala Bidenova administracija. Prijedlog zakona, koji je dobio početnu potporu i od demokrata i od republikanaca, izgubio je potporu nakon što je Trump izrazio svoje negodovanje. Kritičari su ga optužili da se tome protivi kako bi spriječio Bidena i Harris da pobjede.

"Taj zakon bi poslao još 1500 graničnih agenata na granicu kako bi pomogli onim ljudima koji trenutno tamo rade, prekovremeno, pokušavajući obaviti svoj posao. To bi nam omogućilo da zaustavimo protok fentanila koji dolazi u Sjedinjene Države. Taj zakon bi nam omogućio da procesuiramo transnacionalne kriminalne organizacije za trgovinu oružjem, drogom i ljudima", rekla je Harris.

"Ali znate što se dogodilo s tim zakonom? Donald Trump je nazvao neke ljude u Kongresu i rekao: 'Uklonite zakon' I znate zašto? Zato što bi radije iskoristio problem umjesto da ga rješava." Mogla je tu završiti. Ali, Harris je imigraciju okrenula protiv njega.

"Pričat će o imigraciji cijelu noć, čak i kada to nije tema koja se pokreće. A, ja ću zapravo učiniti nešto vrlo neobično i pozvat ću vas da prisustvujete jednom od skupova Donalda Trumpa, jer je to stvarno zanimljivo za gledati. Vidjet ćete kako tijekom njegovih skupova govori o izmišljenim likovima poput Hannibala Lectora. Govorit će o vjetrenjačama koje uzrokuju rak, a ono što ćete također primijetiti jest da ljudi rano napuštaju njegove skupove zbog iscrpljenosti i dosade", rekla je i dodala da "jedna stvar" o kojoj neće govoriti na tim skupovima su "vaši snovi, vaše potrebe i vaše želje".

Nadovezao se moderator David Muir, pitajući Trumpa zašto nije podržao dvostranački zakon o granici. Trump je mogao odgovoriti pitanjem zašto je Bijela kuća čekala tri godine da sastavi takav zakon. Umjesto toga, prihvatio je primjedbu o veličini gomile.

"Dopustite mi da odgovorim na ovo, na skupove. Rekla je da ljudi počinju odlaziti, ljudi ne idu na njezine skupove. Nema razloga da idu. A ljude koji idu, ona ih dovozi autobusima i plaća im da budu tamo, a zatim ih prikazati u drugom svjetlu. Tako da ljudi ne napuštaju moje skupove, najnevjerojatnije skupove u povijesti politike", rekao je Trump koji je od tog trenutka bio sve uzrujaniji i ljući. Harris je znala da će je pokušati povezati s Bidenom i to je iskoristila.

Meena Bose, izvršna dekanica Peter S. Kalikow škole za državnu upravu, javnu politiku i međunarodne poslove Sveučilišta Hofstra, složila se da je "uspjela isprovocirati bivšeg predsjednika Trumpa o veličini mase na njegovim skupovima i o odlasku ljudi".

“Trump je očito bio iznerviran i bizarno je izjavio da Harrisova kampanja plaća glumcima da prisustvuju njihovim skupovima, što je tvrdnja bez ikakvih dokaza”, rekla je.

Ipak, Trump je vratio razgovor na imigraciju u nekoliko točaka, nastojeći prikazati Harrisa kao ekstremnog i neučinkovitog na granici. Rekao je da Bidenova administracija "uništava tkivo zemlje onim što je učinila" na graničnoj sigurnosti.

"Imali su tri i pol godine da poprave granicu, tri i pol godine da otvore radna mjesta i sve ono o čemu smo razgovarali. Zašto ona to nije učinila?" rekao je u jednom trenutku.

Iskopavanje u mnoštvu bilo je jedno od nekoliko slučajeva kada je Harris učinkovito namamila svog protivnika da raspravlja o temama na koje njegov tim ne bi želio da se usredotoči.

Harris je rekla da se svjetski čelnici "smiju Donaldu Trumpu" i da su ga nazvali "sramotom", što je još jedan trenutak za koji se činilo da mu je naškodio ego.

Anketa Morning Consulta, provedena među 10.607 vjerojatnih birača od 6. do 8. rujna, pokazala je da Harris ima 3 boda prednosti nad Trumpom (49 prema 46 posto). Anketa New York Timesa/Siena Collegea, provedena među 1695 vjerojatnih glasača od 3. rujna do 6. rujna, pokazala je da Trump ima samo jedan bod prednosti (48 prema 47 posto).

S druge strane, anketa HarrisX/Sveučilište Harvard, provedena među 2358 registriranih birača od 4. do 5. rujna, pokazala je da su Harris i Trump izjednačeni, a svaki je dobio 50 posto glasova u dvosmjernoj utrci.

