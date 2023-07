U bazi NATO-ove međunarodne borbene skupine u Litvi, hrvatske je vojnike lako prepoznati - jedini su svakodnevno uredno obrijani i kratko podšišane kose te odudaraju od Nijemaca, Nizozemaca, Norvežana, Čeha, Luksemburžana i Belgijaca čija su pravila puno ležernija.

Takvi su propisi hrvatske vojske i od njih se ne odstupa ni u inozemstvu, što znači da za 180 hrvatskih vojnika i vojnikinja nema promjena ni u litavskom mjestu Rukli, udaljenom samo stotinjak kilometara od ruske eksklave Kalinjingrada i od granice s Bjelorusijom.

Stigli u bazu početkom siječnja kao dio međunarodne borbene skupine koja broji 1500 pripadnika u sastavu NATO-ove aktivnosti Ojačane prednje prisutnosti i broje 'sitno' do kraja šestomjesečne misije.

Treći su hrvatski kontingent u Litvi, nakon onog 2017. i 2019., a nekima od njih to nije prva misija - bili su već u Afganistanu i u Siriji.

U utorak su ih posjetili hrvatski ministri vanjskih poslova i obrane Gordan Grlić Radman i Mario Banožić, a u srijedu predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Oni su u Vilniusu sudjelovali na sastanku NATO-a - Milanović na samitu predsjednika država i vlada, a ministri na svojim sastancima.

Iako nije želio elaborirati svoju izjavu, čini se da se i predsjednik Milanović tijekom posjeta referirao na urednost hrvatskih vojnikinja i vojnika.

Kada su ga novinari pitali koja je njegova poruka vojnicima, rekao je među ostalim: "Neka nastave izgledati kao vojnici".

Prvo na burek

U bogatoj crnogoričnoj šumi, NATO-va baza "Veliki Hetman Jonušas Radvila" ima sve što im je potrebno za svakodnevni život kad nisu 'u pogonu' - od zgrada u kojima su smješteni, restorana, teretane, sportskih terena.

Iako su se već malo zaželjeli kuće, dobro im je ovdje. "Zadovoljni smo, dobro je tu", rekao je jedan od vojnika Hini. "Malo se teško bilo naviknuti na hranu zbog neobičnih začina i kombinacija, ali dobra je u odnosu na ono što su nam pričali".

Budući da su u Litvu stigli prije skoro šest mjeseci, sada im već nedostaju obitelji. Zaželjeli su se doma, ali i poneke hrane. "Prvo što ću učiniti kad se vratim u Hrvatsku, otići ću na burek", kaže vojnik s osmijehom.

Zapovjednik satnije Filip Šesto kaže da vojnicima udaljenost od obitelji nije nešto strano jer je u vojničkom pozivu bivanje ne terenu dio života i rada. "Ljudi se nekad zažele doma, ali mi zadaće svejedno obavljamo profesionalno i na vrijeme".

Mladi vojnici, takva su pravila, ne komentiraju ništa što ima veze s politikom, tako ni činjenicu da im vrhovni zapovjednik i ministar obrane u posjet dolaze odvojeno. Odvojeno su ih i ispratili kada su odlazili iz Hrvatske krajem siječnja.

Satnik Šesto kaže pak da je vojnicima čast kada dolazi predsjednik jer on je njihov vrhovni zapovjednik. No vojnici će o svakodnevnom životu ponešto ispričati.

Cola i čips za rođendan

Iako su mladi, dio njih već ima svoju obitelj. Supruge i djeca nisu im uglavnom dolazili u posjet u ovih šest mjeseci koliko su tu, daleko je i skupo. Vojnik koji još nije oženjen kazao je kako bi nakon Litve želio ponovno negdje u misiju u inozemstvo. "Kad ću, ako ne sad", rekao je.

Dogodi se da se i neke ljubavi razviti tijekom misija, no kodeksi ponašanja se znaju. Jedan od vojnika imao je ovaj tjedan i rođendan, ali nikakve posebne proslave ovdje nema. "Cola, bezalkoholni radler, čips" i to je to.

Dvojica vojnika za Hinu su kazali da ne osjećaju da im je blizu rat koji Rusija vodi u Ukrajini. No slažu se kako u Vilniusu ima jako puno ukrajinskih zastava i primijetili su golemi natpis na jednoj od visokih modernih zgrada: "Putine, Haag te čeka".

Izvrsna vojska

Satnik Šesto naglašava da se vojnicima nije puno toga promijenilo kada su počele vijesti o vagnerovcima koji dolaze u Bjelorusiju i o premještanju nuklearnog oružja iz Rusije u tu zemlju. Dobivaju samo dodatne informacije kako bi u situaciju bili jasno upućeni.

S vojnicima iz svoje međunarodne skupine vježbe obavljaju zajedno, a "izvannastavne" aktivnosti jedni protiv drugih. "Nema natjecanja u kojima Hrvatska nije nešto osvojila", pohvalio se jedan.

Vojnici dobivaju pohvale i svojih nadređenih. "Prezentirali su se kao izvrsna vojska i na taj način prezentirali i oružane snage RH", kazao je Šesto.

Nakon što Ruklu napusti treći hrvatski kontingent, zasad ne dolazi novi.

Ministar Banožić je izrazio nadu da će se Hrvatska ponovno pojaviti u Litvi 2025. s nekom drugom vojnom opremom i na taj način pokazati i novu tehniku, a uz to stjecati znanje i iskustvo.