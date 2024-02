Prošle su dvije godine otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio napad na Ukrajinu. "Specijalna operacija", kako Putin naziva rat u Ukrajini, u fokus svjetske javnosti stavila je predsjednika Volodimira Zelenskog, nekada komičara i glumca, a danas predsjednika zemlje koja se već dvije godine nalazi pod teškim napadima ruske artiljerije.

O Zelenskom i njegovom putu od komičara i glumca do predsjednika, ali i transformaciji koju je Zelenskij doživio u ove dvije godine za Danas.hr govorio je ukrajinski profesor Maksim Kamenjecki.

"To je stvarno velika transformacija, dramatična. Mislim da naš predsjednik bez obzira na svoj prethodni životni put više nikada neće moći nasmijavati ljude", kazao nam je Kamenjecki odmah na početku razgovora.

Pravnik koji je postao glumac

Po svom obrazovanju koje je stekao, Zelenskij je zapravo pravnik. "Kod nas je dosta popularno da studenti imaju različite aktivnosti – neki idu u sport, neki u kazališta. Dosta davno, kod nas je bila popularna opcija studentskih satiričnih kazališta, gdje su se studentske dogodovštine prikazivale u obliku predstava. Još u sovjetsko vrijeme, bio je organiziran jedan klub gdje su nastupale ekipe različitih sveučilišta iz čitavog Sovjetskog saveza. Studenti sa sveučilišta gdje je bio Zelenskij, dosta su uspješno nastupali u tom programu te su nastupali na televiziji", pojašnjava nam Kamenjecki.

"S obzirom da je bio uspješan u tom poslu, on je odlučio da će to biti njegov život. Nakon nekog vremena, oni su postali kao nezavisna ekipa koja je nastupala okolo. Šalili su se na račun politike, života Ukrajinaca, političara. Bili su dosta popularni“, kaže Kamenjecki.

Zelenskij je bio jako popularan, pogotovo zbog satiričnog programa "Sluga naroda", gdje je glumio profesora povjesti koji na kraju postaje predsjednik. "On je u toj televizijskoj seriji običan čovjek koji postaje predsjednik Ukrajine. Ta serija je bila vrlo popularna. Bila je smiješna jer su oni ismijavali neke naše probleme u državi, kritizirali su političare", pojašnjava nam Kamenjecki.

Kada su bili izbori 2019. godine, s obzirom da je tadašnji predsjednik Porošenko bio u igri, njegova ekipa mislila je odvući glasove od konkurenata i oni su ponudili ekipi sadašnjeg predsjednika Zelenskog da odigraju ulogu tehničkog kandidata. "Međutim, kada su oni upali u tu priču, ispalo je da mogu zaista polučiti uspjeh kao i u seriji", kaže, dodajući da su na posljetku odlučili odbaciti ulogu tehničkog kandidata i stvarno "zaigrati igru".

"Bio sam malo skeptičan kada sam na početku njegove političke kampanje čuo da se u jednom svojem televizijskom nastupu obratio gledateljima s pitanjem: "Recite mi što vama treba da ja znam što treba realizirati". To je mene kao čovjeka koji se bavi istraživanjem političkih problema malo uplašilo, zato što političar koji pita ljude da mu kažu probleme, pokazuje da on nije u toku svih problema. Političar koji kreće u izbore mora znati što treba raditi. Ako on pita, on ili ne zna, ili igra na taj način neki populizam", kaže Kamenjecki, dodajući da je na kraju ipak i sam postao njegov pristalica.

Problem ekipiranja

Kamenjecki kaže da je najveći problem takvih ljudi kao što je Zelenskij na početku svoje političke karijere je to što takvi ljudi u pravilu nemaju sređene ekipe, za razliku od onih koji su već dosta vremena proveli u politici.

"Zato imamo toliko tih slučajeva kada se u ekipi nađu toksični ljudi – ne znaju se ponašati, organiziraju neke muljaže, vežu iz uz korupciju. Ljudi koji u izbore ulete iz drugih struka, oni najviše problema imaju oko ekipiranja", kaže.

Na pitanje koliko je on sazrio od početka mandata pa do sada, Kamenjecki kaže da on ne bi rekao da je Zelenskij na prvom mjestu bio komičar. „Tu je bilo bitno što je Zelenskij glumac; glumac u dobrom smislu. To mu je išlo u prilog kada se radilo o prvim danima ruske agresije i on je baš našao način i riječi da uvjeri Ukrajince da ćemo izdržati. Tu se stvarno pokazao kao čovjek, kao profesionalac koji može raditi s kamerom i gledateljima“, kaže.

"Zelenskom ovo iskustvo koje ima od prije rata, je bilo drugačije nego što je očekivao. Pogotovo kada je počela agresija. To je čovjek koji ne može tek tako ostaviti svoje poslove i uzeti obitelj i negdje se sakriti. Ipak je pokazao da je odgovoran. Većina Ukrajinaca teoretski uspoređujući što bi bilo da je netko drugi predsjednik, govore da bi taj mogući drugi kandidat već bio upropastio život Ukrajinaca", kaže Kamenjecki, dodajući da je mišljenje Ukrajinaca da se njihov predsjednik pokazao kao pravi rukovoditelj.

Najveći problem koji je ostao da na toj funkciji ljudi donose teške odluke, uključujući i to da će njihova odluka označiti da netko mora izgubiti život. "To je izuzetno teška funkcija u takvim uvjetima. Stvarno mislim da nakon obnašanja ove funkcije on neće biti čovjek koji nasmijava druge ljude", dodaje.

Dobar u diplomaciji

Govoreći o njegovim diplomatskim sposobnostima, Kamenjecki je mišljenja da to što je Zelenskij mogao sa svoje strane napraviti, napravio je maksimalno. "Pokušavao je i obraćao se svim stranama koje bi bile u mogućnosti nam pomoći jer nas je napala prejaka država. Mi sami ne možemo vlastitim snagama organizirati obranu svoje države", rekao je.

"Druga stvar je kako su njega prihvaćali u drugim zemljama. Tu mu isto ide u prilog što je on na svojim nastupima morao gledateljima donositi svoje misli, a tako je napravio i političarima i liderima drugih zemalja. Kada sam pratio njegova obraćanja različitim zemljama, on je nalazio točke iz povijesti tih zemalja koje su bile razumljive – zašto bi oni trebali ili mogli pomoći Ukrajini", dodaje.

Govoreći o kadrovskim odlukama i promjenama koje je Zelenskij imao, Kamenjecki kaže da ih je bilo dosta. Što se tiče generala, ovog vojnog dijela, mislim da je odluka dobra. "Vjerojatno se radi o pokušaju neke nove strategije, tu neće biti nekih velikih problema", kaže.

Za kraj se osvrnuo i o potencijalnim pregovorima jednog dana, odnosno o činjenici da će Zelenskij morati sjesti za stol s Putinom. Kamenjecki kaže da to nije uvjet, jer s Putinom teoretski može se sjesti za pregovarački stol samo što se tiče razgovora o Putinovim uvjetima, a to je ultimatum. "Tu nema nikakvih točaka za razgovor", rekao je Maksim Kamenjecki, dodajući da su se teoretski neki ratovi završili bez pregovora i bez potpisivanja mirovnih ugovora.