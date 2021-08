Tinejdžeri preko interneta prodaju drogu – to je tema Netflixove višestruko nagrađivane serije "Škola, internet, veze … i droga" (How to Sell Drugs Online (Fast)). Treća sezona krenula je prošli tjedan. Autore je inspirirala istinita priča o mladom njemačkom dileru Maximilianu Schmidtu.

Netflix je snimio i dokumentarni film o njemu: "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord". Tu se vidi kako je Schmidt kao 18-godišnjak 2013. stvorio narko-imperij kojim je upravljao iz svoje sobe. Njegova obitelj o tome nije imala pojma. "U početku sam bio nervozan“, kaže on u filmu i prisjeća se kako se bojao da će im u kuću odjednom upasti policija.

Njemačka redateljica Eva Müller pratila je Schmidta nekoliko godina. Njezin tim napravio je vjernu kopiju sobe iz njegovog djetinjstva. On je za potrebe filma inscenirao nekadašnje razgovore i pripremao za slanje ružičaste tablete ("bombone"). Autorica je vodila razgovore s njim, njegovim odvjetnikom, upraviteljem zatvora, državnim odvjetnikom, kao i psihologom, piše Deutsche Welle.

Amazon za sve vrste droga

Prema izvještajima medija, Schmidt je za nešto više od godinu dana prodao više od 900 kilograma hašiša, kokaina, LSD-a i lijekova koji se izdaju samo na recept. Slao je pakete poštom u cijeli svijet, a poštari – koji nisu ništa slutili – služili su mu u stvari kao kuriri. Bio je to profesionalni biznis, roba je plaćana unaprijed. I onda je slao pakete - "samo što je", kako sam kaže, "umjesto cipela u njima bila droga".

On je na neki način postao svojevrsni Amazon za sve vrste droga, kako to u filmu konstatira njegov odvjetnik Stefan Costabel. Schmidt je dobivao čak i ocjene i recenzije kupaca, jednu od njih je u filmu pročitao naglas: "Upravo su mi ispala dva zuba, ova stvar te stvarno totalno razj**e." Schmidt se na to zadovoljno smijao.

Više nije 'solist'

U jednoj sceni Eva Müller ga pita je li ikada imao grižnju savjesti zato što je podupirao ovisnost ljudi o drogama. Odgovor je glasio: ne; da ljudi nisu kupovali drogu od njega, kupovali bi ju od nekog drugog. A mušterije su ga lako mogle naći preko Googleove tražilice. To je za njega bilo "ludo u pozitivnom smislu".

Njemački mediji pišu da ga je policija pronašla tako što je pošla tragom nekoliko paketa koji nisu bili isporučeni. Schmidt je uhićen u veljači 2015., u stanu svoje obitelji u Leipzigu. Tamo su našli 320 kilograma droge vrijedne nekoliko milijuna eura. Schmidt je tada imao 20 godina i osuđen je na sedam godina zatvora. Nakon četiri godine pušten je na slobodu.

Prema posljednjim informacijama, on se poslije nastavio baviti prodajom droge – no više ne kao "solist".