Ma kakav 'Zavadi, pa vladaj', Trump i Musk koriste taktiku kakva još nije viđena

Od početka svog predsjedničkog mandata Donald Trump izdao je rekordan broj izvršnih naredbi. Između ostalog, ukinuo je državljanstvo po rođenju, zabranio promjene spola za sve mlađe od 19 godina, pomilovao osuđene za napad na savezni kongres 6. siječnja.

Elon Musk, zadužen za Odjel za učinkovitost vlade, napravio je masovnu čistku u više saveznih agencija kako bi se "smanjilo rasipništvo, prijevara i zlouporaba". Ured za financijsku zaštitu potrošača, Odjel za obrazovanje, Odjel za rad i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAid) samo su neke od agencija američke vlade koje su se našle na udaru ovog milijardera.

Trump i Musk daju sve od sebe kako bi "prepravili zonu" - taktika je to koju je bivši strateg Trumpove administracije Steve Bannon proglasio onom koja je namjerno preplaviti oporbu i medije, piše The Guardian.

Od krajnosti do povlačenja

Trump i Musk prisiljavaju svoje protivnike da prihvate ono što oni žele, gurajući pregovore do točke uzajamnog uništenja, a zatim se povlače. Trump je izjavio da će upotrijebiti izvršne naredbe kako bi uveo carine od 25 posto na svu robu uvezenu u SAD iz Meksika i Kanade, ogromne kazne koje bi svim trima ekonomijama osigurale brzi ekonomski pad. Međutim, Trump je odgodio uvođenje carina mjesec dana nakon što su se Kanada i Meksiko dogovorili pojačati svoje granice sa SAD-om s 10 tisuća vojnika.

Musk je povukao uredske najmove Twittera (današnjeg X-a) tako brzo da tvrtka nije uspjela platiti najamninu koju je dugovala. Otpustio je otprilike tri četvrtine radne snage, a pitanje otpremnina prepustio sudovima nakon što su neki bivši zaposlenici podnijeli tužbe. Ipak, ovakav drski pristup Musku nije uvijek donosio uspjeh.

Kako bi privukao pažnju, Musk je često pisao o tome koliko je Twitter loša društvena mreža. Prijetio je da će je kupiti, a zatim i potpisao ugovor za kupnju vrijedan 44 milijarde dolara, a onda je pokušao učiniti sve kako bi se iz tog dogovora povukao. No, nije mu pošlo za rukom. Nedavno je u jednom intervjuu priznao kako je X bio precijenjen. Musk je razmišljao o napuštanju Tesle bez naknade, kada je sudac poništio njegovu plaću od 56 milijardi dolara. Na kraju, niti je Musk napustio Teslu, niti ima postojeći platni paket.

Tisuće ažuriranih priopćenja

Postoji nekoliko načina kako manipulirati Google pretragom kako bi se web stranica podigla na vrh pretraživanja, što predstavlja najvredniji prostor na internetu. Optimizacija za tražilice ili SEO je proces optimiziranja web stranica kako bi se poboljšao njihov rang za specifične ključne riječi na rezultatima tražilica. Googleov algoritam funkcionira tako da analizira različite faktore na web stranici kako bi odredio je li ona relevantna i autoritativna. Vladine web domene već dobivaju dodatne bodove za autoritet.

Američka služba za imigraciju i carinu (ICE) ažurirala je tisuće priopćenja za javnost 24. siječnja, čineći stara priopćenja novima u Google pretraživanjima, zbunjujući dugogodišnjeg imigracijskog odvjetnika u potrazi za informacijama o pravnim radnjama za provedbu zakona.

"Nedavni izvještaji o masovnim uhićenjima imigranata proširili su se Sjedinjenim Državama u posljednjih nekoliko tjedana. Izvještaji od Massachusettsa do Idaha opisuju agente Američke službe za imigraciju i carine kako se infiltriraju u zajednice i uhićuju ljude.

Četverodnevna operacija u Coloradu? Održana je u studenom 2010. godine, a 123 osobe na meti u New Orleansu? To je bilo u veljači prošle godine. Wisconsin? Rujan 2018. Ima tisuće primjera ovoga širom svih 50 saveznih država – priopćenja ICE-a koja su došla na prvu stranicu Google pretrage, stvaraju dojam da su se akcije provedbe zakona upravo dogodile, dok su se zapravo dogodile prije nekoliko mjeseci ili godina. Neka, poput uhićenja "44 bjegunca" u Nebraski, sežu čak do 2008. godine.

Sva arhivirana priopćenja ICE-a koja su se popela na vrh rezultata Google pretraga označena su istim vremenskim pečatom i izgledaju kao da su se dogodila nedavno, zbunjujući svakoga tko brzo pretražuje novosti", izvijestila je novinarka Dara Kerr.

Verbalni cunami

No, tu nije kraj 'bombardiranju informacijama'. Trump je svojom oštrom retorikom unio priličan kaos i u ozbiljna geopolitička pitanja kao što je pitanje pojasa Gaze. Temu rata u Ukrajini verbalno je eskalirao do neviđenih razmjera, kao i temu pregovora s Rusijom. Grenland, otok koji se desetljećima nije nalazio na naslovnicama svjetskih medija, odjednom je preplavio i medijski prostor i Google. Redovita 'doza' nadmudrivanja sa svjetskim čelnicima u Ovalnom uredu Bijele kuće, koja je kulminirala javnom svađom s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, puni novinske tekstove i tražilice diljem svijeta i tjednima nakon što se dogodila.

'Preplavljivanje zone' vjerojatno je blaga riječ za verbalni cunami kojim je Trumpova administracija, a prvenstveno on sam, preplavila javni prostor. I ne staje. Posljednji 'udar' tajna je prepiska američkog političkog vrha o planiranju napada na jemenske Hutiste u koju je 'zalutao' ni manje ni više nego jedan novinar. Iako se autor grupe, Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz javno ispričao zbog pogreške koju je napravio, u kontekstu 'informacijske invazije' koju je Trump izvršio globalno, gotovo je teško vjerovati da se i tako nešto dogodilo - sasvim slučajno.

