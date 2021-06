Šestoro djece nedavno je u okovima uvedeno u sjevernokorejski sud i podvrgnuto strogom saslušavanju, rekao je jedan izvor iz ove zemlje za NK News. Javno suđenje trojci dječaka i četiri tinejdžerice u Nampu bilo je površno i diletantsko, a državni tužilac je detaljno obrazložio razloge zbog kojih su izvedeni pred sud, za koji je insistirao da su "ozbiljni zločini". Djeca su osuđena na pet godina boravka u jednom od ozloglašenih kampova za preodgoj, piše Deutsche Welle.

Mladi su, međutim, imali sreće, jer "zločini" zbog kojih su osuđeni obično završavaju "doživotnom kaznom preodgoja radom" ili "pogubljenjem". Djeca su proglašena krivima za gledanje južnokorejskih filmova i televizijskih serija tijekom protekle godine ali i zato što su ih podijelili školskim drugovima, izvijestio je NK News, jedan od najcjenjenijih disidentskih medija, koji zapošljava mrežu ljudi (kontakata) na sjeveru zemlje radi prikupljanja vijesti iz Sjeverne Koreje.

Pojačani napori

Tijekom posljednje tri godine, sjevernokorejska vlada dramatično je pojačala napore kako bi spriječila svoje građane da gledaju vijesti, filmove i druge programe izvan granica ove izolirane države. Policija je uhapsila sve one za koje se smatra da su ošišali kosu i napravili frizure pod utjecajem južnokorejskih glumaca, one koji nose odjeću na način na kakav se ona nosi u inozemstvu ili one koji koriste sleng ili koriste izraze uobičajene za prostor južno od Demilitarizirane zone koja dijeli Korejski poluotok.

Djelujući po dojavama, tajna policija vrši racije u domovima, za koje sumnja da se u njima gledalo filmove na DVD-ima ili USB-ovima koji su prošvercani u zemlju iz Kine ili poslani preko granice pričvršćeni za balone puštene u Južnoj Koreji od strane aktivista za ljudska prava ili onih koji su prebjegli iz Sjeverne Koreje.

Snage koje su izvele raciju, otkrivaju da je režim Kim Jong Una "iskreno zabrinut zbog toga što su mlađe generacije u Sjevernoj Koreji pod utjecajem događaja izvan državnih granica". Kod mladih bi, kako se misli, s obzirom da su naoružani informacijama i dokazima o lažima njihovih vođa, mogla rasti ogorčenost i otpor sve dok Sjeverna Koreja ne pretrpi unutrašnji slom, sličan revoluciji koja je srušila rumunjskog diktatora Nicolaea Ceausescua u prosincu 1989. godine.

Strah od vanjskih utjecaja

"Kim i gornji ešaloni sjevernokorejskog režima jako se boje poruka i informacija izvana koje ulaze u zemlju i utječu na način na koji ljudi misle", rekao je Toshimitsu Shigemura, profesor na tokijskom univerzitetu Waseda i autor niza knjiga i radova o dinastiji Kim.

"Oni se boje da će mladi okrenuti leđa sjevernokorejskoj kulturi - što u osnovi znači odanost dinastiji Kim - i njihovom političkom sistemu, koji bi vrlo lako mogao biti fatalan", rekao je Shigemura za DW. "Oni žestoko napadaju svakoga koga uhvate, jer znaju da bi se vojska, ako je 'zaražena' idejama izvana i ako se to proširi na stranku, mogla urušiti", dodao je.

Rah Jong-yil, bivši diplomat i šef južnokorejskog obavještajnog odjela zaduženog za nadgledanje Sjeverne Koreje, istakao je da je Pjongjang uspio odoljeti intenzivnim geopolitičkim, vojnim i ekonomskim pritiscima tijekom posljednjih 50 godina, uključujući međunarodne sankcije uvedene zbog nuklearnog oružja i raketnih programa. Stoga bi bilo "više nego ironično" kad bi prošvercane južnokorejske sapunice sjevernokorejski režim konačno bacile koljena, naglasio je.

'Preživljavanje režima'

"U totalitarnoj državi poput Sjeverne Koreje, nešto tako jednostavno kao što je gledanje filmova i stranih programa vrlo je ozbiljna prijetnja opstanku režima," kaže Rah. "I bez obzira na to što radi njihova tajna policija, mislim da će sada biti gotovo nemoguće vratit izašli duh nazad u bocu. Previše ljudi u Sjevernoj Koreji moglo je nazrijeti kakav se život vodi u ostatku svijeta."

Rah smatra da postoje jasne paralele između onoga što se danas događa u Sjevernoj Koreji i raspada Sovjetskog Saveza. Dok su Sovjeti prikazivali model satelita Sputnik, SAD su prikazivali potpuno opremljenu kuhinju iz kuće, karakterističnu za obitelj iz srednjeg društvenog sloja. Reakcija stanovnika Moskve bila je "nevjerojatna", rekao je Rah, a kuhinja se pokazala jednim od najmoćnijih oružja u propagandnom ratu dviju velesila. On predviđa da će strani televizijski programi imat isti utjecaj na Sjevernu Koreju.

"Oni se jako trude suzbiti vanjske uticaje, ali tehnologija je došla do točke da ju je lako prošvercati u zemlju, a zatim sakriti", rekao je. "Činjenica da su toliko zabrinuti i da donose tako moćne nove zakone govori za sebe. To pokazuje koliko je to za njih ozbiljna prijetnja."

'Invazija nezdravih i izrođenih ideologija'

U ožujku su službene novine Rodong Sinmun objavile seriju članaka u kojima osuđuju "degeneriran" način na koji se mnogi Sjevernokorejci sada oblače, govore i šminkaju.

"Upotreba nečasnog jezika šteti harmoniji i jedinstvu komunista i ima loš utjecaj na društvo," objavio je list i dodao: "Pitanje je hoćemo li uspjeti zaštititi svoj nacionalni identitet od invazije svih vrsta nezdravih i izrođenih ideologija i stilova života". Ako primamljiva mrkva nije dovoljna da prisili sjevernokorejske građane da se potčine Kimovim zahtjevima, onda se sve više koristi štap.

U svibnju su supruga, sin i kćerka muškarca identificiranog pod prezimenom Lee, bili prisiljeni stajati u prvom redu dok ga je streljački vod u Wonsanu pogubio nakon što je proglašen krivim za prodaju CD-a i USB-a koji sadrže južnokorejske filmove, drame i muzičke spotove. Preživjela Leejeva porodica srušila se dok je izvršavana kazna, izvijestio je NK News, prije nego što su ih pokupili i natjerali u vozilo koje ih je prevezlo u kamp za političke zatvorenike zbog toga što nisu prijavili zločin.