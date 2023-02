Lidija Vera Manić, koja je svojevremeno proglašena najljepšom ženom na svijetu, bila je gošća emsije "Biseri" na Blic televiziji te iznijela životnu ispovijest. Lidija je također bila i Miss fotogeničnosti u San Salvadoru, a u razgovoru sa Vanjom Bulićem prisjetila se svog odrastanja i uspjeha, piše Blic.

Odrasla je samo s majkom i njezinom obitelji, tako da Lidija nije prezala ni od kakvog posla još dok je bila srednjoškolka. Dok je radila na sajmu namještaja, njezinu ljepotu je primijetio urednik "Borbe", a ono što se poslije toga dogodilo je povijest.

Iz svake republike Jugoslavije dolazile su po tri najljepše devojke, a Lidija je izašla kao najllepša od svih i dobila čast da svoju zemlju predstavi svijetu.

'Tito je bio zakon'

Lidija kaže da za Jugoslaviju niko nije znao, ali da su svi znali za Tita.

"Kada sam otišla u San Salvador, Tito je bio zakon, nitko nije znao za Jugoslaviju, za njega su svi znali. Istog trenutka kako smo ušle u zgradu, vojska nam je oduzela putovnice i dok nismo krenule nazad nismo ih dobile. Tamo sam prvi put shvatila da postoji zid između bogatih i sirotinje", kaže Lidija.

U to vrijeme Salvador je bio kraljevina, a Lidija je imala prilike da se nađe i na prijemu kod kralja.

"Ta kraljeva garda, to se nije znalo tko je ljepši. To su razne rase bile, muškarci sa zelenim očima, iste visine. Svaku od nas je dočekao po jedan kavalir, koji nam je pravio društvo, s kojim se i plesao valcer. Kada sam izlazila iz autobusa, meni se samo odvalila štikla. Ja sam išla na vrhovima prstiju do dvora. Svaka zemlja se predstavljala kralju, kako sam se pozdravljala počela sam se ljuljati, pa sam kralju pokazala da sam bosa. To je izašlo u novinama kao 'Bosonoga kontesa na prijemu kod kralja'. Obućara su probudili, popravili mi štiklu i ja sam dobila svoju cipelu. Kralj je isto reagirao na Tita", prepričava.

Iako je mislila da neće dobro proći na natjecanju u Americi, Lidija je izabrana za Miss fotogeničnosti.

Najljepša na svijetu

Lidija je zaplakala kada je izabrana za najljepšu na svijetu u Japanu počela je da plače, jer nije mogla vjerovati da je baš ona od svih drugih iz 90 zemalja pobijedila.

"U Japanu su me dočekali kao kraljicu. Bila sam smještena u Tokiju i u obavezi da ostanem mjesec i pol dana, da bih odradila reklame. Ambasada je bila obavezna da napravi prijem i bili su divni i gostoljubivi ljudi", prisjetila se Lidija.

U to je vrijeme delegacija Jugoslavije predvođena Stanetom Dolancom, koji je tada bio sekretar Izvršnog biroa Predsjedništva CK SKJ, bila je na diplomatskom putu u Mongoliji, odakle je krenula za Japan. Kako kaže Lidija, baš na tom putu do njih je stigla vijest da je jedna Jugoslovenka proglašena za najljepšu na svetu.

"Tim povodom organizirali su večeru na koju sam došla sve sa lentom i krunom i prvo što me je pitao Stane Dolanc bilo je jesam li članica Saveza komunista. Pitao me je kada se vraćam u Beograd i može li nešto da ponese mojima, Po njemu sam poslala sve fotografije i poruku mojima, kao preko kurira. Ja nisam ni znala tko je on", kaže Lidija.

Mama joj je kasnije pričala da je mislila da se neko šali s njom kada je dobila poziv iz njegovog kabineta.

Nepristojna ponuda

Na službenoj večeri nije se završilo njihovo druženje. Lidija je otkrila da joj je Stane Dolanc nudio nepristojnu ponudu. Iako tvrdi da su se žene tada više poštivale, i da se nije išlo preko kreveta do uspeha, ipak bilo je i onih koje su se upuštale u takve avanture.

"Stane Dolanc mi je nudio vilu na Dedinju, zlato starih Inka, krzno od samura iz Rusije, samo da budem njegova. Moja mama je tad bila zgranuta, nisu mogli vjerovati da netko može tako što izgovoriti. To nije bilo ni u malom mozgu i više nikada nisam htjela izaći, bilo me je strah da me negdje ne napadne. Ja sam tada bila mlada, mislim baš sad da Stanetu Dolancu poklonim svoju čednost... Ne kajem se i danas mi znamo žene koje su bile njegove ljubavnice i koje su dobijale stanove. Ja sam sretna i čista jer nikada posao nisam dobila jer sam legla s nekim u krevet. U novinarstvu sam skoro 30 godina i nitko mi ne može ništa reći", kaže Manić.

Jugoslovenska ljepotica nikada se nije udavala, iako je bila u dugim vezama. Kaže da joj je sloboda bila bitnija od obiteljskog života. U svibnju 2020. godine dijagnosticiran joj je karcinom. Nakon liječenja bolest se povukla, ali i dalje ide na redovne kontrole.