Anin suprug Brian Walsh (47) policiji je rekao da je Anu posljenji put vidio 1. siječnja kada je napustila njihov dom prije odlaska na poslovni let u Washington. Vlasti su ga u međuvremenu optužile da je ometao istragu i obmanuo istražitelje, a u podrumu njihove kuće pronađen je krvavi nož.

Sada se pojavio policijski izvještaj koji detaljno opisuje kako je od prijave nestanka tekla potraga za Anom i što je njezin suprug ispričao policajcima prilikom uzimanja njegove izjave.

"Walsh je zamoljen da okvirno ispriča što se događalo 1. i 2. siječnja, kao i da navede vremenski okvir za sve to i to u više navrata. Ispričao je da je imao novogodišnju večeru s prijateljem, kojeg su Ana i on ugostili u svom domu te da je prijatelj stigao oko 20:30, a otišao oko 1 ili 1:30 ujutro. Ispričao je i da su on i Ana otišli u krevet ubrzo nakon što je prijatelj otišao", rekao je policajac.

Walsh je zatim rekao da mu je Ana rekla kako ima hitan slučaj na poslu te da se mora vratiti u Washintgon ujutro. Policajac je prenio Walsheve riječi da ga je Ana poljubila, pozdravila se i rekla mu da se vrati na spavanje.

Izjava o nestanku

"Brian je rekao da Ana obično koristi Uber, Lift ili taksi do zračne luke te da je otišla između 6 i 7 ujutro", kazao je policajac naglasivši da je Brian dodao kako je tog jutra ustao oko 7 sati te napravio doručak za sinove.

"Popodne je stigla dadilja, a on je otišao završavati poslove oko 15 sati. Rekao je da je otišao u trgovinu po mlijeko te se odmah vratio kući, a zatim je ponovo otišao oko 16 sati posjetiti majku", navodi policajac koji sudjeluje u potrazi na Anom. Prema njegovim riječima, Walsh je rekao policajcima da 'nije imao svoj mobitel tako da nije koristio GPS'. Detaljno je objasnio rutu kojom je putovao do majke te da se 'izgubio'?!

"Ispričao je da je putovanje trebalo trajati 60 do 70 minuta, ali je na kraju trajalo 90 minuta. Rekao je i da je otprilike 15 nakon što je stigao u majčin stan otišao obaviti poslove za nju te da je kupovao namirnice i sredstva za čišćenje", naveo je policajac te dodao kako je Walsh rekao da se odmah vratio u majčin stan, a zatim otišao kući gdje je stigao oko 20 sati.

"Walsh je rekao da je jedan od sinova sigurno uzeo i izgubio njegov mobitel tijekom Nove godine te da je sljedećega dana njegov mobitel pronađen. Također je rekao da je otišao na sladoled dok je dadilja bila u kući", rekao je policajac te dodao da je u petak 6. siječnja počela potraga za Anom.

Kućni pritvor i dozvole za izlaske

"Više istražitelja provelo je velik broj sati putujući i gledajući snimke, a Brian Walsh nije primijećen ni na jednoj video snimci mjesta koja je spomenuo, niti u vrijeme kada je izjavio da je bio tamo", naglasio je policajac te pojasnio kako je Brian uopće mogao izaći iz kuće kada je bio u kućnom pritvoru.

"On svakoga tjedna mora tražiti odsudstvo iz svog doma te navesti vrijeme i potrebu za takvim odsudstvom. U tjednu koji počinje 1. siječnja dobio je odsudstvo za odvođenje djece u vrtić svakoga dana od 8 do 10:30 sati te vraćanje djece od 15:15 do 18:45 sati. Među ostalim odobrenim vremenima bilo je od 11:00 do 13:30 za kupovinu u srijedu", navedeno je u policijskom izvješću.

Također, kako se dalje navodi u nedelju, 1. siječnja, Walsh je zatražio putovanje između 15:00 i 21:00 da bi ostavio svoju majku. Istražiteljima je rekao da je njegova majka nedavno imala operaciju i da je bila s njim u njegovoj kući kako bi joj mogao pomoći. Walsh je rekao da je ovo vrijeme zakazao kako bi je mogao odvesti kući nakon oporavka.

Tijekom davanja izjave, navodi se dalje, Walsh je izjavio da se njegova majka oporavila od operacije brže nego što je očekivala te da se sama odvezla kući, a on je ipak iskoristio to vrijeme kako bi riješio poslove za nju.