Predsjednik SAD-a Joe Biden sinoć je izjavio da je samo jedan od dvojice kandidata za američkog predsjednika na ovogodišnjim izborima mentalno nesposoban. Navodi da to nije on već republikanski kandidat i bivši predsjednik Donald Trump, piše the Associated Press.

"Na ovim izborima dva kandidata su izborila nominaciju svojih stranaka. Jedan od njih je prestar i mentalno nesposoban. Drugi sam ja", našalio se Biden. Biden odbija kritike na račun svojih godina te ističe mane svojeg protukandidata, 77-godišnjeg Trumpa. "Nemojte mu reći, misli da se natječe protiv Baracka Obame", ispričao je Biden pa dodao da ostaje budan i nakon predviđenog vremena za spavanje.

Biden se brzo uozbiljio. Istaknuo je da postoji stvarna prijetnja demokraciji ako se Trump vrati u Bijelu kuću. Kritizirao je i Trumpovo ponašanje prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, za koje je izjavio da je preblago. "Živimo u trenutku bez presedana u demokraciji. Demokracija i sloboda su doslovno napadnute. Putin je u maršu na Europu. Moj prethodnik mu se klanja i kaže mu da radi što želi", poručio je Biden.

