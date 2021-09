'TO JE SRAMOTA!' / Na konjima brutalno rastjerivali migrante, Biden najavio posljedice: 'Bilo je to strašno za gledati. Ti ljudi će platiti za to!'

Na novinarsko pitanje osjeća li se odgovornim za "kaos" na granici, rekao je: "Naravno da preuzimam odgovornost. Predsjednik sam