JOE BIDEN DONIO POVIJESNU ODLUKU: Kamala Harris njegova je kandidatkinja za potpredsjednicu SAD-a

Predsjednički kandidat Demokratske stranke na predstojećim izborima u SAD-u, Joe Biden, odabrao je kalifornijsku senatoricu Kamalu Harris za svoju potpredsjedničku kandidatkinju. Vijest o tome Biden je objavio na svom Twitter profilu. Prema pisanju CNN-a, Harris je prva Amerikanka afričkih, a ujedno i azijskih korijena koja se kandidira za potpredsjednicu u SAD-u.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020