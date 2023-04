Milorad Dodik u nedjelju je svojim izjavama ponovo zapalio vatru koja se proširila te odjeknula cijelom regijom. Podsjećamo, predsjednici Srbije Aleksandar Vučić i RS Milorad Dodik, komemoraciju žrtvama Jasenovca koja je održana u Donjoj Gradini iskoristili su kako bi poslali poruke da je "Srbima dozlogrdilo” te da će se RS i Srbija ujediniti u jednu državu jer je to njihovo pravo.

Nakon njihovih izjava, federalni ministar unutarnjih poslova dao je izjavu u kojoj je upozorio kako su sigurnosne snage u BiH uz potporu međunarodne zajednice, spremne odgovoriti na svako narušavanje ustavno-pravnog poretka države, poručivši Dodiku kako mora biti svjestan da se nitko neće libiti iskoristiti sve sigurnosne kapacitete ako on krene putem narušavanja mira jer svaki pokušaj secesije neminovno vodi u rat.

Agresivna retorika, ali...

Zveckanje oružjem i prijetnje u Bosni i Hercegovini nisu novitet, no u ovim geopolitičkim okvirima, frcanje iskri u regiji nikome se ne dopada.

Geopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr ističe da su Dodikove izjave opet ista šuplja priča kao i svaki puta do sada. "Čini mi se da bi bilo dobro da sam dobio barem po stotinu eura kada me svaki put netko pitao znači li ovaj potez Dodika nešto eskalirajuće, ratno i tako dalje. Bio bih poprilično bogata osoba", kaže nam slikovito ovaj stručnjak.

"To je način na koji pokušavam obrazložiti koliko realno vidim bilo kakvu prijetnju od retorike koju slušamo konstantno od strane Milorada Dodika. Ona je izuzetno agresivna, s godinama je postala agresivnija, međutim i dalje to nije pratilo djelovanje koje bi bilo jednako tako ili uopće agresivno“, pojašnjava nam.

Avdagić kaže da je Milorad Dodik jedna vrsta scenskog igrača, možda u nešto drugačijoj varijanti nego što je to primjerice Aleksandar Vučić koji je, kako kaže, "daleko spektakularniji u svojim dramskim izvođenjima". Ali pokazuje se, odnosno vrijeme je dokazalo kako je Milorad Dodik jedna vrsta takvog slučaja također“, kaže Avdagić.

Upitan čemu onda sve to i zbog čega Dodik u javni prostor baca takve izjave te time sreće pažnju na sebe, Avdagić ima dosta jednostavan odgovor.

"Reći ću nešto što će možda netko od vaših čitatelja prokomentirati "pa to svatko od nas zna"… zašto to radi? Zato što može“, kaže ovaj stručnjak, dodajući da je jednostavno to činjenica. "BiH je međunarodni protektorat, tamo sjedi visoki predstavnik i njegov zamjenik. Visoki predstavnik dolazi iz reda članica država EU, zamjenik iz SAD-a. Oni su zapravo jamac stabilnosti BiH s obzirom da tijela nisu profunkcionirala na onaj način na koji bi u normalnoj državi to trebalo biti", pojašnjava.

Zvono za uzbunu

"Svi znamo koliko je teško raditi nekakve ustavne promjene, promjene izbornih zakona. Vidimo to u Hrvatskoj koliko izaziva problematike, a to je daleko teže u državi poput BiH s tako kompleksnim uređenjem i još pozicijom koju imaju EU i SAD kao protektori", kaže Denis Avdagić.

Dodaje da u cijeloj toj priči nitko ne osjeća preveliku odgovornost za svoje djelovanje. "To je zapravo rezultat ne samo djelovanja Milorada Dodika nego i brojnih drugih aktera u BiH. On radi to što radi zato što može, zato što privlači pozornost na sebe, na neki način postaje međunarodno bitan", kaže, dodajući da smo te scene gledali tijekom ratova kada se raspala bivša Jugoslavija, gdje su politički i vojni akteri privlačili međunarodnu pozornost.

"Uživali su u toj međunarodnoj pozornosti, kao relativno posve nebitni igrači su bili bitni na međunarodnom nivou, ako ni zbog čega drugoga – zbog svoje krvave retorike, a nažalost tada i djelovanja. Ovaj put barem nemamo krvavog djelovanja, što je samo po sebi već možemo reći astronomski napredak. Međutim, kao što nažalost ne mogu pobrojati broj javljanja i razgovora o retorici Milorada Dodika, ne mogu pobrojati niti koliko sam puta kazao da je doista vrijeme za razrješavanje i raspetljavanje tog gordijskog čvora koji je napravljen u Bosni i Hercegovini", ističe.

Avdagić smatra da međunarodna zajednica ovdje ima dug. "Postavila je protektorat visokog predstavnika i njegovog zamjenika. Dakle, ima dug da pomogne u raspetljavanju ove situacije, a ono neće biti lako pogotovo u ovoj novoj postavci međunarodnih odnosa gdje moramo priznati Rusija ima ulogu i položaj u mirovnom vijeću koje brine o BiH. Tako da, tu smo gdje smo, propustilo se jako puno vlakova koji su mogli stići na vrijeme da se uredi ta država po potrebi svojih građana", rekao je Avdagić.

"Sada smo nažalost u daleko kompleksnijim vremenima kada će trebati puno više umijeća da se to razriješi. Tim više - možda je ovo zvono za uzbunu da ne treba dalje čekati", rekao je geopolitički analitičar Denis Avdagić u razgovoru za Net.hr.