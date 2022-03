Luksemburški ministar vanjskih poslova Jean Asselborn izrazio je u srijedu suosjećanje za patnje Ukrajinaca i zaželio da ruski narod eliminira ruskog predsjednika Vladimira Putina kako bi zaustavio rat.

U razgovoru za javni radio 100,7, ministar je izrazio žaljenje zbog toga što do ruskih građana ne dolazi dovoljno informacija o ratu u Ukrajini preko ruskih državnih medija.

"Kada bi ruski narod vidio što Putin radi u Ukrajini, koliko se Ukrajinci boje i koliko bi ljudskih života on mogao imati na savjesti, tada bi srušili Kremlj", rekao je Asselborn.

Pesimističan je glede rješenja sukoba diplomatskim putem

Potom je dodao: "To je možda sve što bi se moglo poželjeti, to da Putin bude zaista fizički eliminiran kako bi se sve to zaustavilo".

Na upit AFP-a, Jean Asselborn je objasnio da je "to rekao pod utjecajem emocija" pošto su ga zapadni diplomati na mjestu događaja izvijestili da ruska vojska napada civilno stanovništvo u Ukrajini suprotno tvrdnjama Kremlja.

Asselborn je rekao da je pesimističan u pogledu izgleda za rješenje tog sukoba diplomatskim putem, pregovorima.

"Ne trebamo govoriti ljudima da ćemo, diplomatski, uspjeti učiniti zaokret s Putinom kao predsjednikom", rekao je. Ruska invazija na Ukrajinu traje već sedam dana.

