Američka obalna straža objavila je kako je otkrila polje s krhotinama unutar područja potrage za nestalom podmornicom na putu prema Titanicu.

David Mearns, prijatelj poznatog britanskog milijardera Hamisha Hardinga i francuskog istraživača Paula Henrija Nergeoleta, te stručnjak za potrage i spašavanje, rekao je za Sky News da su pronađene olupine dio podmornice Titan.

Riječ je o dva dijela podmornice - postolju za pristajanje i zadnjem kraju tzv. repu podmornice.

Obalna straža SAD-a će održati press konferenciju u 21 sat po našem vremenu.

'100-postotna sigurnost se ne može garantirati'

Inače, posada je, prema ranije objavljenim podacima, vjerojatno ostala bez kisika u 13.08 sati.

Hrvatski stručnjak za izgradnju podmornica, Mislav Brlić, kaže da se na takvim dubinama 100-postotna sigurnost ne može garantirati.

"To je pedantan posao pri projektiranju i gradnji, ali i testiranjima, što u bazenima pa i u moru gdje se podmornice puštaju na tu dubinu", rekao je Brlić za RTL Danas pa dodao:

'To je kao konzerva piva, tu nema pomoći'

"Ako ne izdrži na tim dubinama dolazi do urušavanja konstrukcije trupa, spljošti se ta podmornica. To vam je kao konzerva piva, tu nema pomoći. Automatski se ništa nije dogodilo, automatika je zakazala, došlo je do havarije."

Smatra i da su sigurno došli do dna, jer da su ostali, isplutali bi. Upitan postoji li nada da su živi, govori da je to već isteklo, da su prognoze gotovo nikakve. "Da su ostali živi, nemoguće je."