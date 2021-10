Dok se uživo javljao u RTL Direkt s platoa ispred Skupštine Srbije, kosovskog novinara i dopisnika iz Beograda Idru Seferija nakratko su prekinuli prosvjednici pjevajući 'Kosovo je srce Srbije'. Pjevali su i zatim otišli.

Seferi je za RTL Direkt tumačio situaciju u Kosovskoj Mitrovici gdje je u srijedu došlo do sukoba kosovske specijalne policije i tamošnjih Srba. Prije nego što ga je šačica prosvjednika prekinula, Seferi je kazao kako očekuje još sličnih incidenata i problema.

'Tenzije su velike, očekujem još problema'

''Očekujem to samim time što je dijalog u Bruxellesu išao sporije i strane očigledno nisu zainteresirane da naprave bilo kakav pomak u postizanju finalnog dogovora. Ono što smo vidjeli danas, ima tu i dio politike, ali tenzije su velike. Imali smo poruke međunarodne zajednice koja je kritizirala to. Svakako reakcije nisu falile od strane Srbije i to ne pomaže zaista smirivanju tenzija između sjevera i juga na Kosovu, ali to će utjecati sigurno i u pregovorima u Bruxelles", kazao je Seferi.

Seferi je kazao kako je za cijeli prostor na Kosovu odgovoran NATO pa stoga ne vjeruje da bi Vučić ondje poslao vojsku.

'Slanje vojske značilo bi početka novog rata'

"To bi značilo početak novog rata između Srbije i Kosova. Treba uzeti u obzir da 70 posto Srba ne živi sjeverno nego južnije, tamo gdje su Albanci većina, ali cijela ova igra koja se događa, ne samo sada, nego proteklih par godina oko ponovnog spominjanja rata i ratnih ideja i same tenzije koje su se dogodile prije par tjedana, zastrašuju narod koji tamo živi i ne pomažu ikakvom pomirenju ili postizanju bilo kakvog dogovora između Srbije i Kosova. Tu su, naravno, i politički interesi koji postoje s obje strane koje ne pomaže u smirivanju tih tenzija", kazao je.

Kaže kako svako spominjanje tenkova i oružja u našem području podsjećaju na jako loše stvari koje su se dogodile između dva naroda.