U nedjelju oko 17.30 sati, na dionici pruge od Pirota do sela Staničenja, kod mjesta Sopotski han, došlo je do iskliznuća vagona na kompoziciji teretnog voza koji je vozio plin amonijak, i tom prilikom došlo je do curenja plina i velike koncentracije plina u atmosferi, priopćeno je iz MUP-a Srbije.

Iz Hitne u Nišu, tijekom večeri i noći do sada, zbrinuto je ukupno 15 pacijenata - 12 odraslih i troje djece, prenosi Blic.

Svi su stabilno

" Prema posljednjem izvještaju liječnika od jutros u 6 sati svi pacijenti su trenutno stabilnih vitalnih parametara i nisu životno ugroženi. U hitnom odjelu Niš su 12 odraslih i 1 dijete: jedan pacijent s povredama grudnog koša hospitaliziran je u intenzivnoj njezi Klinike za anesteziju, jedan pacijent(49), sa srčanim tegobama hospitaliziran je na odjelu Klinike za kardiologiju a jedno dijete nakon prijema prebačeno je i hospitalizirano u opservaciji Klinike za dječje interne bolesti UKC Niš ", kažu iz kliničkog centra.

U Pirotu je na snazi izvanredno stanje nakon curenja amonijaka iz prevrnutog vagona. Škole, vrtići i javne ustanove danas ne rade. Osim policije, mjestu nesreće ni jutros se ne može prići.

Provjerava se i pitka voda

Očekuje se dolazak ministra građevinarstva, prometa i infrastruktrure Gorana Vesića, kao i inspektora, javlja RTS. Dobra vijest je da cisterne najvjerojatnije nisu došle u dodir sa rijekom Nišavom. Prema informaciji iz JKP "Naisus" vršeno je uzorkovanje vode, nema tragova amonijaka u izvorištu Medijana. Uzorkovanje će se vršiti svaka dva sata.

Sa više lokacija u Pirotu je vršeno mjerenje, koncentracija amonijaka je 0 ppm. "Kako je utvrđeno sinoć, 4 cisterne su prevrnute na lijevi bok. Iz jedne odnosno četvrte cisterne ima vidljivog curenja, ali je manjeg intenziteta. Prevrnute su cisterne iza lokomotive. Vjerovatno je veća količina već isparila. Sada obilaze cijelu kompoziciju da se uvjere da nema curenja još na nekoj cisterni. Kompozicija ima 15 do 20 vagona ", kažu.