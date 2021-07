Trideset i sedam pametnih telefona u vlasništvu novinara, aktivista za ljudska prava, rukovoditelja poduzeća i dvije žene povezane s ubijenim saudijskim novinarom Jamalom Khashoggijem na meti je "špijunskog softvera vojne klase" koji je izraelska tvrtka licencirala vladama, otkrio je The Washington Post u suradnji s konzorcijem medijskih organizacija, javlja CNN.

Na popisu do kojeg su došli novinari Washington Posta više je od 50.000 telefonskih brojeva, mahom u zemljama za koje se zna da se bave nadzorom svojih građana, a koje su klijenti izraelske NSO Group, čiji je špijunski softver Pegaz dizajniran i licenciran za praćenje terorista i velikih kriminalaca.

Ne popisu i brojevi nekih šefova država i premijera

U novinarskoj istrazi u kojoj su sudjelovali i Amnesty International te Forbidden Stories (Zabranjene priče), neprofitna novinarska organizacija sa sjedištem u Parizu, identificirano je više od tisuću ljudi iz više od 50 zemalja na četiri kontinenta koji su bili uhođeni na taj način. Među njima je nekoliko članova arapske kraljevske obitelji, najmanje 65 poslovnih ljudi, 85 aktivista za ljudska prava, 189 novinara i više od 600 političara i vladinih dužnosnika, uključujući ministre u vladi, diplomate i vojne i sigurnosne službenike. Na popisu su i brojevi nekoliko šefova države i premijera - objavio je Washington Post.

Uhođeni novinari navodno su inozemni dopisnici američkih medijskih kuća CNN, Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal i Bloomberg News, zatim francuskog Le Mondea, britanskog Financial Timesa te katarske televizijske kuće Al Jazeera. Spomenuti popis datira iz 2016. godine, a Washington Post piše kako još nije poznato tko je sastavio taj popis za praćenje novinara niti zašto, a nepoznato je i koliko je telefona doista bilo nadzirano.

Izraelska tvtka poriče: Poduzet ćemo korake!

U izjavi za CNN, jučer su iz NSO Group, tehnološke tvrtke čiji softver Pegaz omogućuje daljinski nadzor pametnih telefona, oštro porekli nalaze istrage, kazavši da svoje "tehnologije prodaju isključivo policiji i obavještajnim agencijama provjerenih vlada s jedinom svrhom spašavanja života sprečavanjem zločina i terorističkih djela" . Također ističu da "ne upravljaju tim sustavom i nemaju vidljivost podataka", a poručili su da će istražiti "sve vjerodostojne tvrdnje o zlouporabi" svoga softvera i poduzeti odgovarajuće korake. Napominju kako se njihov softver "svakodnevno koristi za razbijanje lanaca pedofilije, trgovine seksom i drogom, lociranje nestale i otete djece, pronalazak preživjelih pod ruševinama te za zaštitu zračnog prostora od ometanog prodora opasnih dronova".

Na popisu uhođenih oporbeni političari, sindikalisti, novinari...

The Washington Post, međutim, piše da je na popisu najviše telefonskih brojeva iz Meksika, gotovo 15 tisuća, među kojima su i brojevi mobitela oporbenih političara, novinara, sindikalista i drugih vladinih kritičara. Na popisu su i brojevi osoba iz Indije, Pakistana, Azerbajdžana, Kazahstana, Francuske i Mađarske te nekoliko desetaka Amerikanaca koji rade u inozemstvu. Svi su, osim jednoga, koristili telefone registrirane na stranim mobilnim mrežama.

Inače, NSO već godinam tvrdi da se njhov softver ne može koristiti za nadzor američkih telefona, a nisu pronađeni ni dokazi o uspješnom prodoru špijunskog softvera u telefone s američkim pozivnim brojem. Taj špijunski softver dizajniran je prije deset godina da lako zaobilazi uobičajene mjere privatnosti pametnih telefona poput jakih lozinki i šifriranja. A osim prisluškivanja može "čitati" sve poruke, fotografije, snimke, zapise lokacija, lozinke, zapise poziva i objave na društvenim mrežama.

Orbanova vlada prisluškivala istraživačke novinare?

Među državama koje se navode da su koristile oaj špijunski softver spominje se i Mađarska. Nije tajna da mađarski premijer Viktor Orban većinu medija čvrsto drži pod kontrolom pa ne iznenađuje ako je na ovaj način pokušao imati nadzor nad kritičarima režima. Kada je novinar Le Mondea nedavno intervjuirao mađarsku ministricu pravosuđa Judit Vargu i upitao je je bi li pristala, da to od nje bude zatraženo, na prisluškivanje novinara ili oporbenih političara. odgovorila je da je "normalno za funkcioniranje zemlje da ima vrlo aktivnu i vrlo zaštitničku tajnu službu.

Guardian piše kako je u sklopu novinarske istrage utvrđeno da je na popisu za prisluškivanje špijunskim softverom Pegaz bili Szabolcs Panyi, novinar istraživačkog portala Direkt36 koji je krtički rapsoložen spram Orbanove vlade. Utvrdilo se da je softver bio aktiviran čim bi službenim putem postavio neko pitanje Vladi. Panyi, piše Guardian, smatra da su u Orbánovoj vladi uvhereni kako su se neovisni novinari urotili protiv njih.

Glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs odbacio je te tvrdnje. "Nije nam poznato ni za jedno navodno prikupljanje podataka za na takav način".

Na sličan način kao i Pany navodno je bio praćen i András Szabó, novinar Direkta36. No nakon što je objavljen tekst o istraživačkom projektu Pegaz iz Orbanovog su ureda poručili da "vladine i nevladine organizacije redovito nadgledaju državna tijela ovlaštena za upotrebu tajnih instrumenata".

Mobiteli Khashoggijevih žena 'ciljani' Pegazom

Neke špijunske tvrtke koriste taj softver i za tzv. napade "nula-klikom" (zero -click) u kojima se softver aktivira jednostavnim slanjem poruke bez ikakvog sadržaja na telefon. Korisnik tada čak i ne mora dotaknuti svoj uređaj da bi se program aktivirao.

Washington post spominje slučaj Jamala Khashoggija te piše kako su špijunskim softverom Pegaz bile ciljane dvije žene bliske pokojnom novinaru ubijenom u listopadu 2018. godine. "Telefon njegove zaručnice Hatice Cengiz bio je uspješno zaražen dan nakon ubojstva dok je telefon njegove bivše supruge Hanan Elatr netko ciljao Pegazom mjesecima ranije. No, nije utvrđeno je li hakiranje bilo uspješno ", objavio je Washington Post.