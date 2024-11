Izraelci ubili palestinskog humanitarca: 'To je terorist, sudjelovao je u pokolju na kibuc'

Civilna zaštita Pojasa Gaze je u subotu objavila smrt troje ljudi u zračnom napadu na Khan Yunis za koje navodi da su palestinski humanitarci američke nevladine udruge World Central Kitchen (WCK), a izraelska vojska jednog od njih optužuje za sudjelovanje u pokolju izraelskih civila 7. listopada 2023.

WCK je priopćio da ne raspolaže "potpunim informacijama" te da nastoji doći do što više detalja. Također je rečeno da obustavlja svoje aktivnosti u palestinskoj enklavi gdje se već više od godinu dana vodi rat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraelska vojska (IDF) je objavila da se radi o jednom "teroristu" koji je 7. listopada sudjelovao u pokolju u kibucu Nir Oz, u blizini Pojasa Gaze iz kojeg je Hamas s ostalim islamističkim frakcijama pokrenuo krvavi napad. IDF je priopćio da je gađao metu na temelju "pouzdanih informacija", da je njegovo vozilo bilo praćeno neko vrijeme te da je potvrđeno da je radio za WCK.

Na društvenim mrežama je objavljenmo da se ubijen Ahed Azmi Qadi, pripadnik brigada Al-Kasam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema glasnogovorniku civilne obrane u Gazi, Mahmudu Basalu, poginulo je petero ljudi, a troje njih su zaposlenici WCK-a. On također tvrdi da je vozilo bilo označeno kao WCK, no ta nevladina udruga to demantira. "Naš logo nije bio na vozilu", priopćio je WCK.

IDF navodi da se radilo o običnom vozilu koje nije sudjelovalo u dostavi pomoći.

WCK je pokrenuo poznati španjolski kuhar Jose Andres. Početkom travnja je u izraelskom zračnom napadu poginulo sedam djelatnika WCK-a.

Izraelska vojska je danas pozvala međunarodnu zajednicu i upravu WCK-a da "razjasne" situaciju i hitno istraže zaposlenike koji su, kako tvrdi izraelska strana, sudjelovali u napadima na južni Izrael 7. listopada. WCK je odgovorio da "ne zna da je jedna osoba u vozilu navodno bila povezana s napadom Hamasa 7. listopada".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael je slične ozbiljne kritike ranije uputio i na račun UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA).

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelci tvrde da ispod bolnice u Bejrutu leži pola milijarde dolara: 'Ovo mjesto nismo napali'

Tekst se nastavlja ispod oglasa