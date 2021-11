Izraelska vlada ponovno je odobrila korištenje kontroverznog softvera za praćenje mobitela, kako bi pratila zaražene omikron sojem koronavirusa. Iz Ureda premijera poručuju kako nadzorom neće biti obuhvaćeni nositelji drugih sojeva, kao ni kontakti zaraženih omikronom. “Ovo nije široka, opća upotreba za sve potvrđene nositelje kao u prošlim valovima pandemije”, stoji u priopćenju.

Iako je predviđeno da nadzor potraje do četvrtka u ponoć, ta bi se odluka mogla svakodnevno preispitivati. Naime, ako dođe do masovnijeg proboja virusa, program će biti prekinut, priopćeno je, ali bez objašnjenja što to konkretno znači.

Već su 'špijunirali' zaražene

The Times of Israel podsjeća da je tamošnji parlament, Knesset lani usvojio zakon kojim se ovlašćuje sigurnosna služba Shin Bet da koristi podatke prikupljene s mobitela, ali i druge osobne informacije za praćenje Izraelaca zaraženih koronavirusom i njihovih kontakata. Taj potez su kritizirale udruge za ljudska prava i zaštitu privatnosti, ali su vladajući sve pravdali time da daju mogućnost obavještavanja pučanstva da su bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

U ožujku je izraelski Visoki sud presudio da se program može koristiti samo za osobe koje ne poštuju epidemiološke mjere, ali kao "komplementarni alat", što znači da bi se trebao koristiti za praćenje pojedinačnih slučajeva po potrebi. Stoga su udruge za ljudska prava najavile nove prosvjede.

Četvero ministara protiv

"Ovo je očito nepoštivanje vladavine prava", poručuju iz Udruge za građanska prava u Izraelu, pozivajući se na korištenje propisa o izvanrednim situacijama u zemlji za provedbu programa. Na njihovoj strani je i četvero ministara. Protiv ponovne aktivacije praćenja glasali su ministar pravosuđa Gideon Sa'ar, ministar obrazovanja Yifat Shasha-Biton, ministrica gospodarstva Orna Barbivai i ministar u Uredu premijera Eli Avidar.

“Nema opravdanja za ovaj ekstremni korak, koji je neodrživ i neproporcionalan. Obećali smo promjene, ali kako možemo pogledati naše glasače u oči kada očito kršimo obećanje za obećanjem da ćemo čuvati demokraciju?”, zapitao se Avidar.

Iako je u početku bio protiv, ministar zdravstva Nitzan Horowitz, ovoga je puta glasao za provedbu nadzora zaraženih omikron sojem koronavirusa. Smatra da će sadašnja upotreba tog programa biti "vrlo ograničena".

“Imam veliki problem s korištenjem praćenja. Više bih volio da se Shin Bet bavi sigurnosnim pitanjima, a ne civilnim,” rekao je Horowitz, dodajući da je u trenutnoj situaciji “provedba praćenja vrlo ograničena, privremena i podložna strožem nadzoru, za razliku od prije."

Restrikcije za putovanja

Vlada je donijela i još jednu odluku, koja bi mogla biti kontroverzna. Naime, zbog pojave omikron soja, stranim je državljanima zabranjen ulazak na 14 dana, osim ako imaju posebno dopuštenje Vladinog vijeća. Cijepljeni Izraelci, koji su morali po slijetanju obaviti testiranje te otići u izolaciju do dobivanja nalaza, sad će morati u 72-satnu karantenu, a potom moraju obaviti još jedno testiranje. Necijepljeni putnici moraju u sedmodnevnu karantenu, iz koje izlaze tek nakon što dobiju negativan nalaz testiranja obavljenog na sedmi dan karantene.

Od nedjelje u 18 sati svi Izraelci koji dolaze iz zemalja na "crvenoj listi", bit će smješteni u karantenu u državnim hotelima sve dok ne dobiju negativan nalaz testiranja. Bojazan je opravdana time što je potvrđen jedan slučaj zaraze omikronom, uz još sedam sumnjivih slučajeva. Tri su osobe nedavno putovale u inozemstvo.

U subotu je u toj zemlji zabilježeno 169 novozaraženih osoba na više od 35.000 provedenih testiranja. U bolnicama je 168 ljudi, od čega je 128 u teškom stanju. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je R-broj, odnosno broj ljudi koje je svaki potvrđeni pacijent zarazio, pao na 1,05. Sve iznad jedan znači da se zaraza širi.