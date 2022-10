Srbiju čeka "težak diplomatski hod" u rješavanju kosovskog pitanja, ocijenio je u ponedjeljak srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić, ustvrdivši da Kosovo ne želi ući u Ujedinjene narode kao Palestina, jer je Palestina pridruženi član, a Priština želi punopravno članstvo.

Dačić, koji se poslije mandata na čelu srbijanskog parlamenta u novoj vladi vratio na mjesto ministra vanjskih poslova, izjavio je da je Srbija promijenila "odnos snaga" u UN-u u pogledu broju zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova, u trenutku kad iz EU-a i vodećih država zapada, na čelu sa SAD-om, Beogradu stižu sve jasnije poruke da je vrijeme za trajno rješavanje odnosa s Prištinom.

"U Općoj skupštini UN, od 193 članice, Kosovo ne može dobiti više od 83 glasa", ustvrdio je Dačić u razgovoru za provladinu komercijalnu TV Happy. Dodao da "tu ima različitih slučajeva", od kojih "četiri zemlje jesu priznale, ali ne glasaju za Kosovo", te da "ima i zemalja koje mijenjaju stajalište svakih šest mjeseci".

Važna pozicija Rusij i Kine

Dačić je naglasio da Kosovo više nema "glatku većinu" u Općoj skupštini UN-a, navodeći da odluka o članstvu u UN-u mora proći Vijeće sigurnosti. "Zato je za nas veoma važna pozicija Rusije i Kine, kako bi eventualno stavile veto", ocijenio je Dačić.

On je ustvrdio kako zato govori da se "ne može odvojeno promatrati" pitanje Rusije, Ukrajine, Kosova, UN-a i Vijeća Europe, za koje se Kosovu priprema članstvo lobiranjem u brojnim zemljama Unije.

"Zato kažem da mora postojati 'paket za Srbiju', koji bi prije svega polazio od Kosova, a mislim da takav paket u ovom trenutku ne postoji. Nismo dobili nikakav prijedlog koji bi bio temelj za razgovor", rekao je Dačić.

Kosovo ne odlaže odluku, no odlaže njenu primjenu

U ponedjeljak u ponoć istječe rok koji je Priština ostavila za primjenu odluke o zamjeni registarskih tablica izdanih u Srbiji, a srbijanski dužnosnici, u nizom gostovanja na televizijama s nacionalnom pokrivenošću, nastoje istaknuti da su pozicije Srbije promijenjene i da namjere Prištine nisu sukladne dosad postignutim sporazuma, te da se Kosovo oglušilo o preporuke Bruxellesa i Washingtona.

Vlada Kosova je 29. lipnja donijela odluku da se uklone sve pločice izdane u Srbiji za gradove na Kosovu, da se ta vozila preregistriraju na oznake Republika Kosovo (RKS), a da primjena te odluke započne od 1. kolovoza, što je izazvalo napetosti na sjeveru Kosova, većinski naseljenom Srbima.

Poslije prosvjeda Srba i blokada graničnih prijelaza kosovska vlada je kao novi rok odredila 31. listopada, a prošlog tjedna kosovski Srbi poručili su da će blokirati prometnice ako se to dogodi.

SAD je razočaran

Zamjenik kosovskog premijera Besnik Beslimi rekao je u petak navečer da se primjena odluke o preregistraciji odlaže do 21. siječnja 2023., a da se nada da će do 21. travnja biti krajnji rok do kojeg se neće provoditi sankcije protiv onih koji odbiju preregistrirati svoja vozila.

On je u video-sudjelovanju na Beogradskoj sigurnosnoj konferenciji rekao kako se nada da će taj proces prije roka za postizanje dogovora Beograda i Prištine, "biti završen bez ijednog incidenta", a da kosovska strana neće odmah početi s hitnim mjerama.

Sjedinjene Države (SAD) su, u priopćenju State Departmenta od petka, poručile da su "razočarane i zabrinute" što je Vlada Kosova odbila zahtjeve međunarodnih partnera da produlji rok za stupanje na snagu odluke o registarskim tablicama.

Kosovska vlada je, tri dana uoči isteka roka, odlučila da ne odustane od odluke, već da je primjenjuje po fazama, unatoč zahtjevima iz EU-a i SAD-a da se za zamjenom srpskih pločica sa RKS (Republika Kosovo) pričeka još idućih 10 mjeseci, javio je portal KoSSev. Po tome bi odluka 31. listopada trebala stupiti na snagu, no njezina primjena, u smislu kontrole i mogućeg kažnjavanja, odlaže se za siječanj odnosno travanj.

Veleposlanik SAD-a u Beogradu Christopher Hill naglasio je da razočaran činjenicom da se, u uvjetima rata u Ukrajini i svjetske krize u hrani i energiji, priča o registarskim pločicama na Kosovu.