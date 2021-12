Italija je postrožila mjere kako bi suzbila porast zaraženih od covida, uključujući i zabranu svih novogodišnjih proslava, dok dnevne zaraze dosežu rekordne razine, rekla je talijanska vlada u četvrtak.

Ministar zdravstva Roberto Speranza rekao je da će nošenje maski ponovno biti obavezno vani te je naredio građanima da koriste maske Ffp2 u javnom prijevozu i na javnim mjestima, poput kazališta, kina i sportskih događaja, jer pružaju veću zaštitu.

Uz to će koncerti i događaji na otvorenom biti zabranjeni do 31. siječnja, a diskoteke i plesni klubovi morat će zatvoriti svoja vrata do toga datuma kako bi se spriječila masovna druženja tijekom blagdanskog perioda.

Imaju porast od 70 posto u tjedan dana

Nove mjere su objavljene na dan kad je Italija zabilježila 44.595 novih slučajeva koronavirusa, što je porast za više od 70 posto u samo tjedan dana, dok se zarazna varijanta omikron počinje širiti zemljom.

Smrtnih slučajeva je također sve više, u četvrtak 168, što je najveća brojka od svibnja, no ispod razina prethodnih vrhunaca zaraze, uglavnom zahvaljujući velikom broju cijepljenih osoba.

Speranza je rekao da je gotovo 89 posto Talijana cijepljeno, no vlada je željela ubrzati i cijepljenja trećom dozom, koja je najučinkovitija obrana protiv varijante omikron koja hara Europom i SAD-om.

Vlada će smanjiti vrijeme čekanja za treću dozu nakon primanja druge doze s pet mjeseci na četiri.

Skraćuju valjanost Covid potvrda

Ministri su dogovorili i smanjenje valjanosti covid-19 zdravstvenih potvrda, koje su bile potrebne da bi se pristupilo mnogim mjestima i uslugama, uzevši u obzir da učinkovitost cjepiva slabi s vremenom.

Kao rezultat toga, od 1. veljače, potvrde koje bilježe je li netko bio cijepljen ili je li se nedavno oporavio od koronavirusa, vrijedit će šest mjeseci, umjesto dosadašnjih devet.

Italija je bila prva zapadna država koju je prošle godine pogodila pandemija te je dosad imala 136.245 smrtnih slučajeva, što je druga najviša smrtnost u Europi nakon Britanije.

Njezina se kampanja cijepljenja, međutim, potvrdila kao jedna od najučinkovitijih na svijetu, dok je vlada rekla da je odlučna u izbjeći vraćanje općih karantena.