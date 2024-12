Susjedi uveli drakonske kazne za vozače: Pazite na putu, mogu vas opaliti i do 2200 eura

Italija je drastično povećala kazne za cijeli niz prometnih prekršaja, uključujući strože kazne za vožnju iznad dopuštene razine alkohola u krvi koje mogu doseći do 2200 eura, zajedno sa šestomjesečnom zabranom vožnje.

Kazne za vožnju pod utjecajem alkohola postaju veće što je više promila u krvi, a ako ih je ondje više od 1,5 promila riskira se i šest mjeseci zatvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U vožnji razgovarate mobitelom? To će vas u Italiji koštati najmanje 250 eura. Učinite li to ponovno može koštati i do 1400 eura.

Nova pravila počela su se primjenjivati ​​u subotu. Strožim kaznama vlada premijerke Giorgie Meloni želi smanjiti visoku brojku od više od 3000 poginulih na cestama godišnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Promjene se odnose i na strance koji voze talijanskim cestama. Italija je jedno od najpopularnijih odredišta za odmor u Europi.

Nisu samo vozači automobila pogođeni. Visoke kazne očekuju i korisnike e-skutera, koji su osobito popularni među mlađim turistima. Na primjer, vožnja bez kacige koštat će 50 eura.

Još će više koštati ako nedostaju pokazivači smjera, svjetla kočnica ili registarska pločica.

Još jedno novo pravilo zahtijeva da vozači drže 1,5 metar udaljenosti kada pretječu bicikliste. Među poginulima u prometu u Italiji natprosječno je velik broj biciklista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strože kazne vrijede i za parkiranje na parkirnim mjestima za osobe s invaliditetom.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvoje Prpić objasnio kolika je opasnost od požara na električnim automobilima

Tekst se nastavlja ispod oglasa