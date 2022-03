"Želim reći našem glavnom zapovjedniku da zaustavi teroristička djelovanja u Ukrajini jer ćemo, kada se vratimo, ustati protiv njega."

"Putin nam je izdao zapovijed da činimo zločine. Ovdje se više ne radi samo o demilitarizaciji Ukrajine ili pobjedi nad ukrajinskom vojskom, već se sada uništavaju gradovi nedužnih civila."

"Za zločine koje smo počinili svima će nam biti suđeno."

Spomenute rečenice izgovorili su ruski vojnici zarobljeni u Ukrajini. Njih desetak dovedeno je na konferenciju za novinare koju su održale ukrajinske vlasti. Oni su manji dio od ukupno šestotinjak ruskih vojnika koliko ih je, po riječima predsjednika Volodimira Zelenskog, zarobljeno od početka rata, piše CNN.

Nemaju lijepih riječi za Putina

Njihovo javno pojavljivanje može biti upitno prema Ženevskoj konvenciji koja zabranjuje nepotrebno ponižavanje ratnih zarobljenika. Moguće je da su dovedeni ruski zarobljenici bili prisiljeni da izgovore što im je rečeno da kažu. Ali, tri zarobljena pilota ruskih zračnih snaga, s kojima su nakon konferencije za novinare razgovarali novinari CNN-a, nisu ostavljali dojam da govore pod ikakvom prisilom.

Dok su novinari CNN-a razgovarali s njima, u prostoriji su bili i pripadnici ukrajinske sigurnosne službe, ali nisu se ubacivali u razgovor, niti su zarobljenicima govorili što da govore. Razgovor je vođen na ruskom jeziku.

Trojica vojnika sjedila su oko stola. Jedan od njih, Maksim, imao je ranu na čelu, za koju je rekao da ju je zadobio prije zarobljavanja.

"Liječenje je bilo prihvatljivo. Ponudili su nam hranu i piće i liječničku pomoć", rekao je.

Tijekom razgovora sva trojica su rekla da su bila duboko zabrinuta zbog toga što su poslani u rat i stradanja ukrajinskih civila. Za Putina nisu imali lijepe riječi. Razgovor s njima, piše CNN, potvrđuje procjene zapadnih analitičara da ruska vojska ima problema s moralom svojih vojnika.

'Nismo vidjeli naciste i fašiste'

Tijekom razgovora, najviše je govorio Maksim, časnik i pilot borbenog bombardera. Lice mu je bilo blijedo i u modricama, ali govorio je lucidno i tonom profesionalnog vojnika. Rekao je da je svoj borbeni raspored saznao tek dan prije nego što je Putin pokrenuo tzv. "specijalnu vojnu operaciju" protiv Ukrajine. Na pitanje što misle o Putinovim tvrdnjama da Ukrajinom upravljaju neonacisti, Maksim je kazao kako smatra da je to "izmišljeno kao izgovor kako bi ljudima bilo razumljivije."

"Putinu i njegovu krugu to je potrebno kako bi postigli svoje ciljeve. Jedan od takvih koraka bio je da bi za njih bilo korisno širiti dezinformacije o fašizmu i nacizmu. Nismo vidjeli naciste i fašiste. Rusi i Ukrajinci mogu komunicirati na istom jeziku, tako da u tim ljudima vidimo dobro", rekao je Maksim.

"Sudeći po posljedicama njegovih zapovijedi, (Putin) nije u pravu", dodao je.

Zarobljeni izvidnik Vladimir na konferenciji za novinare rekao je pak: "Naša vlada nam je rekla da moramo osloboditi civilno stanovništvo. Želim poručiti ruskim vojnicima: položite oružje i napustite svoje jedinice. Ne dolazite ovamo. Ovdje svi žele mir."

Poslije, u razgovoru s novinarima CNN-a, bio je još rezolutniji, kazavši: "Želim reći našem glavnom zapovjedniku da zaustavi terorističko djelovanje u Ukrajini jer ćemo, kada se vratimo, ustati protiv njega."

'Ovdje ima mnogih sličnih nama'

Treći zarobljeni vojnik izravno se obratio Putinu: "Ovo nećete moći dugo skrivati. Ovdje ima mnogih sličnih nama. Prije ili kasnije, vratit ćemo se kući."

"Ne radi se samo o demilitarizaciji Ukrajine ili porazu Oružanih snaga Ukrajine. Sada se uništavaju gradovi mirnih civila. Ne znam čime se, kvragu, mogu opravdati dječje suze ili smrti nevinih ljudi, djece", ponovo je kazao Maksim.

Sva trojica su kazala kako su svjesna onoga što se događa u gradovima poput Mariupolja, gdje je od početka invazije ubijeno gotovo 1600 ljudi.

"To je bila užasna činjenica, ne samo zato što je zločin. To je vandalizam. Takve stvari ne možete oprostiti. Bombardirati rodilište! To je najperverzniji je**ni oblik neonacizma, neofašizma. Tko bi mogao pomisliti na takvo što", emotivno je govorio Maksim.

Drugi pilot, Aleksej, tiho je dodao: "Nije do nas koga ili što ćemo bombardirati. To je naredba."

Nisu im rekli da idu napasti cijelu zemlju

Maksim i njegovi kolege piloti sugerirali su da postoji široka zabrinutost zbog ukrajinske ofenzive.

"Znam u mojoj jedinici, oni su totalno protiv toga. Imaju mnogo rodbine i prijatelja (u Ukrajini) i rečeno im je da je to operacija lokalizirana na oblast Donjecka, a ne napad na cijelu zemlju. Moja divizija je bila potpuno protiv toga", kazao je Maksim.

"Ako Ukrajina želi postati dio Rusije, uspostaviti neku suradnju - svakako. Nitko ne bi bio protiv toga. Ali prisiljavanje jednostavno nije prihvatljivo", dodao je.

Drugi vojnik kojeg drže Ukrajinci ispričao je na odvojenom brifingu za medije o ulasku njegove topničke postrojbe iz Bjelorusije niz cestu do Černihiva. Rasplakao se dok je pričao o susretu s mještanima koji su njegovoj jedinici poručili da odu kući rekavši im: "Ovdje nema fašista."

Govorio je i o zbrci među jedinicama. Njegova skupina zaglavila je u močvari i morala je uništiti svoje borbeno vozilo. Pješice su lutali nekoliko dana prije nego što su stigli do sela i predali se nakon razmjene vatre. Drugi ruski vojnik koji je sa svojom jedinicom došao iz pravca Krima rekao je kako im je ubrzo postalo jasno da nisu u Ukrajini "kao mirovnjaci".

'Što mi ovdje, dovraga, radimo?'

"Pitali smo zapovjednike što mi ovdje, dovraga, radimo. Nije se mogao okrenuti i otići. Iza su bili ešaloni (jedinice) koji ubijaju dezertere. Rečeno nam je da nema civila u svakom naselju. Ali oni su bili tamo. To nas je zabrinulo. Shvatili smo da projektili lete na civilno stanovništvo, na obične gradove, ali ne i na vojne objekte. Iako nam je rečeno sasvim suprotno. Dakle, mi smo se predali."

Pilot borbenog zrakoplova Maksim dobio je popis koordinata za ciljeve u istočnoj Ukrajini. Kaže da ne zna u što je točno pucao.

"Nemoguće je stvarno znati što je izvan naših državnih granica. Na primjer, oni obilježe kolonu tenkova. Ali ne možemo biti sigurni ima li jedan tamo ili ne."

Pilot Maksim govorio je i o bacanju tzv. glupih bombi, bez navođenja, koje "padnu gdje padnu".

"Bacili smo samo projektile bez lociranja. Upotrijebio sam samo uobičajene eksplozivne bombe, napravljene od lijevanog željeza… Iste one kakve su korištene tijekom Drugog svjetskog rata s nekim preinakama. Postoje modernije balističke varijante, naravno, ali takve nismo koristili", dodao je Maksim.

'Volio bih propasti u zemlju i nestati'

I zarobljeni ruski vojnik Sergej govorio je o zapovijedima koja su stizale u posljednjem trenutku. On je bio u artiljerijskoj jedinici koju su 23. veljače u 10 sati postrojili te im je zapovjednik prenio Putinovu zapovijed da napadnu Ukrajinu, zauzmu Kijev i "zaštite stanovništvo od fašizma i tiranije u Ukrajini."

Maksim se čuo i sa svojom obitelji u Rusiji.

"Rekao sam im: 'Živ sam i zatočen sam'. Razgovarali smo o osobnim stvarima. O našoj djeci, kući, ne o vojnim stvarima. Naravno, zaista želimo vidjeti naše obitelji i voljene. Da se sretnemo s njima i zagrlimo ih jer su zabrinuti", ispričao je.

Međutim, zarobljeni vojnici zabrinuti su zbog onoga što bi im se moglo dogoditi.

"Zbog zločina koje smo počinili svima će nam se suditi", rekao je Maksim.

"Užasan je osjećaj shvatiti vlastitu grešku. Bit će potrebne godine, desetljeća, vjekovi da se odnosi poprave. Volio bih propasti u zemlju i nestati", rekao je drugi vojnik u razgovoru s novinarima CNN-a.

