U selu Krušce kod Niša u Srbiji sinoć je u dvorištu obiteljske kuće pronađeno mrtvo tijelo Srđana M. (52) koje je bilo u fazi raspadanja, bez ruke i glave. Vjeruje se da je ležalo u dvorištu više od deset dana, javlja Telegraf.rs.

Srđana je identificirala izvanbračna partnerica Ivana Stojiljković koja je s njim živjela do prije nešto više od mjesec dana, kada je on zbog alkoholizma i nasilja u obitelji odveden u psihijatrijsku bolnicu.

"On je bio divan čovjek, kad nije bio pijan. Bio je pažljiv, dobar, vrijedan. Dugo je radio u jednoj tvrtki, imao je odličnu plaću, ali je zbog alkoholizma izgubio posao. Poslije određenog vremena ponovo se zaposlio, vjerujte, plaća mu je bila 90.000, ali bi on sve to spiskao na alkohol. Čim bi primio plaću, kupovao bi flaše... Bio bi u stanju da za sat vremena popije par litara alkohola", ispričala je Ivana za Telegraf.

Maltretiranje i agresivnost

Srđanov alkoholizma upropastio je i njihovu vezu. "Kad bi popio postojao je agresivan, maltretirao me. Bar tri puta je bio u psihijatrijskog bolnici u Gornjoj Toponici. Posljednji put to je bilo prije oko mjesec dana. Tada sam ga prijavila zbog nasilja u obitelji. Dobio je zabranu da mi prilazi, ali sam i ja imala zabranu prilaska", rekla je Ivana.

Nakon što je izašao iz bolnice prije dvadesetak dana, boravio je kod nekog prijatelja u Mramoru, s bivšom ženom. "Posljednji put sam ga vidjela prije 15-ak dana. Nalazio se ispred svoje kuće, a budući da smo susjedi, lijepo sam ga uočila. Moja strina s kojom sam pila kavu mu se obratila riječima: 'U što ovdje gledaš?', pa je on pobjegao. To je bilo posljednji put da sam ga vidjela... Njegovi prijatelji su mi slali poruke da želi da mu se vratim, ali da je stalno pijan, da ga viđaju kako pada po ulici", otkrila je Ivana.

Stravičan prizor

Ivana tvrdi da je sinoć bila kod strine, koja živi u Srđanovom susjedstvu da popije kavu te da se osjetio strašan smrad. "Pozvala sam jednog mladića da ode vidjeti o čemu se radi, a ja sam se vratila kući. Strina mi je javila da je Srđan mrtav, a moja snaha je pozvala policiju", dodala je Ivana.

Kaže da nikada neće zaboraviti ono što je vidjela kada su je pozvali na identifikaciju. "Ostale su samo noge, patike, traperice i ništa više... Njegov pas i još jedan sivi, koji se tu muva po selu su ga jeli. Desne ruke mu nije bilo, a lubanja je bila odvojena od tijela. Strašan stres sam doživjela", ispričala je za Telegraf uplakana Ivana.

Uvjerena je da je Srđan umro prirodnom smrću. "Ili je doživeo infarkt, ili mu je pozlilo od alkohola. Tu je pao, nije imao tko da mu pomogne", dodala je.