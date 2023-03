Tridesetogodišnja Cara Tataarelli iz Detroita u SAD-u na heroin se navukla kad joj je bilo samo 17 godina. U međuvremenu je prošla kroz težak pakao ovisnosti, a koliko god se činilo nemogućim, njezin život danas je posve drugačiji, a nejzina priča zvuči inspirativno.

Cara je bila beskućnica i teška ovisnica i heroinu. Onda je prije tri godine smogla snage za promjenu. Skinula se s heroina i odlučila započeti novi život. Zato je na društvenim mrežama podijelila svoje fotografije iz razdoblja kada je bila na dnu, a uz njih one sadašnje, kada napokon pršti od života i uživa u njemu. Ovisnosti se riješila prije tri godine, zaljubiila se, ima dvije kćeri, a ovoga ljeta planira vjenčanje sa svojim partnerom.

'Uzela sam heroin, bila sam spremna probati bilo što'

Cara je ispričala da je bila zarobljena u ''mračnom krugu droge, nasilja i smrti''. Na slikama iz svoga mračnog perioda bila je, kaže, mršava ''poput kostura'', a čak si je pokušala oduzeti život. Heroin je počela uzimati sa 17 godina, a prvi doticaj s drogom imala je kada joj je bilo samo 13 godina.

"Bila sam u stvarno mračnom krugu. Onda je došao taj jedan čovjek i pitao me jesam li probala heroin. Rekla sam 'ne', a on mi je ponudio injekciju i crack. Tada sam bila spremna isprobati bilo što što bi odnijelo moju bol", ispričala je za The Daily Star.

'Skinula' se s droge pa nakon šest godina opet 'navukla'

Imala je 20 godina kada je zatrudnjela s prvom kćeri. Tada je uspjela ''očistiti se''. Šest godina nije uzimala drogu, zaposlila se kao medicinska sestra i činilo se da je njezin život postao dobar. No, 2017. godine opet su se pojavili stari demoni kad su joj nakon operacije kuka liječnici prepisali lijekove protiv bolova.

"Jednom kada sam opet uzela tablete izgledalo je kao da tih šest godina bez droge nikada nisu ni bile. Više ništa nije bilo važno", ispričala je.

Ponovno je postala ovisnica. Otpuštena je s posla, posvađala se s obitelji i završila kao beskućnica.

"Bila je to posve nova tama u mom životu", rekla je.

'Stvari su sada dobre, život je opet dobar'

Našla se u svijetu kriminala i nasilja. Svakodnevno je, živeći na ulici, gledala silovanja i ubijanja. Počela je uzimati koktel heroina, cracka, metha i fentanila, zbog čega se osjećala potpuno beznadno. U tom razdoblju čak pet puta se predozirala. Nakon petog 'overdosea' konačno je smogla snage potražiti pomoć i otići na odvikavanje.

Uspjela je. Sada je zaručena za svog dečka Alexa i obnavlja odnos sa svojim kćerima. Posebno je sretna što opet ima normalan odnos sa svojom 10-godišnjom kćeri Giannom i brine o 19-mjesečnoj Savannah.

"Stvari su sada stvarno dobre", isričala je Cara.