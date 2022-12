"Tamo imaš rođake. Samo odbij", prisjeća se Sergej kako je rekao svome sinu Stasu, koji je već bio vojni časnik. "Ali rekao je da ide. Vjerovao je da je to ispravno. Rekao sam mu da je zombi. I da će to, nažalost, život dokazati."

Sergej i Stas nisu prava imena ovog oca i sina, piše BBC koji im je promijenio imena radi zaštite identiteta. Sergej je pozvaonovinara BBC-ja u svoj dom da ispriča svoju priču.

'Bolje je da to učiniš, ovo nije naš rat'

"I tako je otišao u Ukrajinu. Onda sam počeo dobivati ​​poruke od njega s pitanjem što će se dogoditi ako odbije boriti se", kaže Sergej.

Stas mu je opisao jednu bitku.

"Rekao je da [ruski] vojnici nisu dobili nikakvu zaštitu; nije bilo prikupljanja obavještajnih podataka, nikakvih priprema. Naređeno im je da krenu naprijed, ali nitko nije znao što ih čeka. Odbijanje da to učini bila je njegova teška odluka. Rekao sam mu: 'Bolje je da to učiniš, ovo nije naš rat. To nije rat za oslobođenje.' Rekao je da će odbiti pismeno. Njemu i nekolicini drugih koji su odlučili odbiti oduzeti su pištolji i smješteni su u pritvor pod pasku naoružanih stražara", kaže Sergej.

'Izvodili su ga van kao da će ga strijeljati'

On je nekoliko puta išao na liniju bojišnice kako bi pokušao ishoditi oslobađanje svoga sina. Zasipao je vojne dužnosnike, tužitelje i istražitelje apelima za pomoć. Na kraju mu se trud isplatio. Stas je vraćen u Rusiju. Potom je ocu otkrio što mu se dogodilo u pritvoru, kako ga je "druga skupina" ruskih vojnika pokušala natjerati da se ipak bori.

“Tukli su ga, a zatim su ga izveli van kao da će ga strijeljati. Tjerali su ga da legne na tlo i rekli mu da broji do deset. On je odbio pa su ga nekoliko puta udarili pištoljem po glavi. Lice mu je bilo krvavo. Tada su ga odveli u sobu i rekli mu: 'Ideš s nama, inače ćemo te ubiti'. Ali onda je netko rekao da će uzeti mog sina da radi u skladištu", kazao je Sergej za BBC.

'Poznaju samo nasilje i zastrašivanje'

Stas je bio aktivni časnik kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači. Predsjednik Vladimir Putin obećao je da će samo profesionalni vojnici sudjelovati u "specijalnoj vojnoj operaciji". Ali do rujna sve se to promijenilo. Putin je najavio "djelomičnu mobilizaciju", pozivajući stotine tisuća ruskih građana u oružane snage.

Mnogi od novomobiliziranih vojnika brzo su se požalili da su poslani na bojište bez dovoljno opreme i odgovarajuće obuke. Iz Ukrajine je bilo više izvješća o mobiliziranim ruskim vojnicima koji su zatočeni - u nekim slučajevima, zaključani u podrumima - jer su odbili vratiti se na bojišnicu.

"To je način da ih prisile da se vrate u to krvoproliće", kaže Elena Popova iz ruskog Pokreta prigovarača savjesti. "Cilj zapovjednika je zadržati vojnike. Zapovjednici poznaju samo nasilje i zastrašivanje. Ali ne možete prisiliti ljude da se bore", dodaje ona.

Kremlj kaže da nema 'zatočeničkih centara'

Za neke Ruse odbijanje povratka na bojišnicu može biti moralni stav. Ali postoji i uobičajenije objašnjenje.

"Oni koji se odbijaju boriti čine to jer su već iskusili ratovanje na prvoj liniji. Još jedan razlog je loš način na koji se s njima postupa. Proveli su neko vrijeme u rovovima, bili su promrzli i gladni, a kad se vrate, njihovi zapovjednici samo viču i psuju ih", objašnjava Popova.

Ruske vlasti odbacuju izvješća o razočaranim vojnicima i zatočeničkim centrima kao lažne vijesti.

"Nemamo nikakve kampove ili objekte za zatvaranje i slično [za ruske vojnike]. Nemamo problema s vojnicima koji napuštaju borbene položaje. U situaciji kada dođe do granatiranja ili pada bombi, svi normalni ljudi ne mogu ne reagirati na to, čak ni na fiziološkoj razini. Ali nakon određenog perioda prilagodbe, naši se bore sjajno", tvrdio je Putin.

'Nije mislio da će njegova zemlja tako postupati s njim'

Andrej, ruski poručnik, prestao je boriti se. Poslan je u Ukrajjinu u srpnju, ali je završio u pritvoru jer je odbio izvršiti naredbe. Uspio je kontaktirati svoju majku Oksanu i reći joj što se događa. I njima je BBC promijenio imena radi njihove sigurnosti.

"Rekao mi je da je odbio povesti svoje ljude u sigurnu smrt. Kao časnik, shvatio je da ako krenu naprijed, neće izaći živi. Zbog toga su mog sina poslali u pritvor. Onda sam dobila SMS poruku da su on i još četiri časnika zatočeni u podrumu. Nisam ga vidjela pet mjeseci. Kasnije mi je rečeno da je granatirana zgrada u kojoj su bili i da su sva petorica nestala. Rekli su da nisu pronađeni ostaci. Njihov službeni status nedostaje u akciji. To nema smisla, apsurdno je. Način na koji su postupali s mojim sinom ne samo da je bio nezakonit, nego i nehuman", kazala je Oksana.

Sergej objašnjava kako ga je ono što se dogodilo u Ukrajini zbližilo sa sinom.

"Sada smo na istoj valnoj duljini. Nestao je zid nesporazuma između nas. Nestala je njegova nadmenost. Rekao mi je da nikada nije mislio da će se njegova zemlja tako ponašati prema njemu. Potpuno se promijenio i sada shvaća. Ljudi ovdje ne shvaćaju u kolikoj smo opasnosti. Ne od protivničke strane, nego vlastite". poručo je Sergej.