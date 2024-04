Iran je ispalio niz dronova prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska. Dajući televizijsku izjavu, glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari kaže da je Izrael "dobro pripremljen" za napad, javlja Sky News. Sve izraelske snage su u "punoj pripravnosti" zbog prijetnje od iranskog napada, priopćila je izraelska vojska.

22:31 - Izraelski Channel 12 TV izvijestio je prije Hagarijeve izjave da je Iran lansirao desetke bespilotnih letjelica na mete u Izraelu i da se očekuje da će njihov let trajati satima.

Stručnjak s kojim je televizija razgovarala, umirovljeni general Amos Yadlin, rekao je da su dronovi opremljeni s po 20 kilograma eksploziva i da je izraelska protuzračna obrana spremna oboriti ih. Nekoliko dronova viđeno je kako lete iz smjera Irana iznad iračke pokrajine Sulajmanijah, rekla su Reutersu u subotu tri sigurnosna izvora.

22:29 - Hagari je objasnio da će bespilotnoj letjelici trebati "nekoliko sati" da stigne do Izraela, a sirene će se oglasiti ako neko područje bude ugroženo. "Pokušat ćemo ih spriječiti da dođu do izraelskog teritorija, to je naš zadatak", kaže. "Ako uđu u izraelski zračni prostor, tada ćete čuti sirene i alarme gdje god te prijetnje uđu i mi ćemo ih presresti."

Izrael je u stanju pojačane pripravnosti otkako su u zračnom napadu prošlog tjedna ubijena dva iranska generala u Siriji.

22:27 - Irak je zatvorio svoj zračni prostor, priopćilo je ministarstvo prometa te zemlje. Sav zračni promet je privremeno zaustavljen, dodaje se.

22:26 - Objavljujući mjere u televizijskom brifingu, Daniel Hagari rekao je da su deseci borbenih zrakoplova u zraku kao dio stanja pripravnosti. "Snage vojske su vrlo snažno pripremljene u napadu i obrani te u širokom rasporedu", rekao je. Zabranjeni su školski izleti i druge aktivnosti mladih planirane za nadolazeće dane.

"Unaprijed smo se pripremili za različite scenarije. Kako bismo presreli ta lansiranja, imamo krugove zaštite i mornarice i zračnih snaga na nekoliko razina", dodaje.

Jordan će večeras privremeno zatvoriti svoj zračni prostor, izvijestili su državni mediji. Dolaznim, odlaznim i tranzitnim zrakoplovima bit će zaustavljen ulazak u zračni prostor, piše Al Mamlaka News. Prema priopćenju ministarstva prometa Iraka, zatvoren je zračni prostor, a sav je zračni promet privremeno zaustavljen.