Anigar Monsee (28) uhićena je u Pennsylvaniji nakon što je mučila i ubijala životinje uživo na društvenim mrežama kako bi privukla što više pratitelja. Influencerica željna slave suočava se s nizom optužbi za okrutnost prema životinjama. Na svome je kanalu objavila četiri videozapisa u kojima sakati živu kokoš, goluba, zeca i žabu, piše The Daily Times.

Monsee se u nekim videima pojavljuje oskudno odjevena da prikupi čim više lajkova i sljedbenika.

"To je jednostavno barbarski. Nehumano je da netko to može učiniti", rekao je načelnik policije Upper Darbyja Timothy Bernhardt, dodajući da je još više uznemirujuća "činjenica ljudi to potiču i nagovaraju na to".

Njezin najnoviji video pod naslovom "Cooking lucky", koji je objavljen prošlog petka neposredno prije njezina uhićenja, navodno prikazuje Monsee kako nožem reže piletinu iznad kuhinjskog sudopera dok je uznemirena životinja pokušavala pobjeći, rekla je policija.

Drugi videi objavljeni prošlog kolovoza i rujna pokazuju kako Monsee raskomada nekoliko žaba i čupa perje živom golubu prije nego što je glavu ptice stavila pod vruću vodu i prepilio.

U četvrtom videu koji je trajao 30 minuta influencerica je koristila tupi nož i mrcvarila zeca do smrti, rekla je policija.

Vlasti su priopćile da ih je PETA obavijestila o bolesnim videozapisima.

Nakon uhićenja, njezina je YouTube stranica izbrisana, a optužena je u četiri točke za tešku okrutnost prema životinjama.

Trenutno se nalazi u zatvoru okruga Delaware uz jamčevinu od 200.000 dolara.

