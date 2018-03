IMENOVANJE BISKUPA: Sporazum Kine i Vatikana moguć do subote

Uoči Uskrsa moglo bi doći do sporazuma između Svete Stolice i NR Kine o zajedničkom imenovanju biskupa.

Sporazum Kine i Vatikana o imenovanju biskupa mogao bi biti sklopljen do subote, izjavio je visoki dužnosnik Crkve povezan s komunističkim režimom kojeg u četvrtak citira kineski službeni tisak.

Dvije Crkve

Vatikan i Kina nemaju diplomatske odnose od 1951. a približno 12 milijuna kineskih katolika rastrgano je između dviju organizacija: “patriotske” Crkve kojom upravlja kineski režim i ilegalne Crkve koja priznaje samo Papin autoritet. Pitanje imenovanja biskupa u središtu je razmirica između Svete Stolice i Pekinga.

No, pregovori pokrenuti na tu temu su u posljednjoj fazi, izjavio je glavni tajnik Biskupske konferencije Kine msgr. Guo Jincai, po riječima koje prenosi dnevnik na engleskom Global Times. “Ako sve prođe dobro, sporazum bi se morao potpisati već krajem ovog mjeseca”, to jest najkasnije u subotu, dodao je on.



Do povijesnog zbližavanja komunističke Kine i Katoličke crkve došlo bi tako neposredno prije Uskrsa koji pada ove nedjelje.

Bez uspostavljanja diplomatskih odnosa

Msgr Guo nije naveo o čemu bi se radilo u sporazumu ali Global Times citira “stručnjake” po kojima bi se radilo samo o vjerskim pitanjima a ne diplomatskim. Drugim riječima, ne dolazi u obzir da Vatikan službeno prizna režim Pekinga te bi Sveta Stolica nastavila održavati službene odnose sa suparničkom vladom Tajvana.

Po raznim izvorima, sporazum u pripremi odnosio bi se isključivo na postupak imenovanja biskupa koje bi odobravali istodobno Papa i kineski režim.