Ruski predsjenik Vladimir Putin osvrnuo se na tvrdnje zapadnih medija da planira napasti Europu i poručio da Rusija u budućnosti nema planova za napad, piše Metro.co.uk.

Nazvao je sve takve tvrdnje "potpunim lažima i besmislicama" dok je prvi put priznao mirovni plan za Ukrajinu koji je posredovao SAD. Potvrdio je da je Rusija sada spremna za "ozbiljne" razgovore, dodajući da će američka delegacija posjetiti Moskvu sljedeći tjedan.

"Postavljen je niz pitanja za raspravu“, rekao je, dodajući da nema konačnih verzija.

Putin je to izjavio Vijeću sigurnosti Organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti, koja uključuje Bjelorusiju i nekoliko drugih bivših sovjetskih država, u Kirgistanu.

'Ako ne odu - postići će to na bojnom polju'

Iskoristio je priliku da iznese brojne tvrdnje o ruskim snagama koje su u potpunosti okružile Pokrovsk i Mirnograd u Donjeckoj regiji.

Putin se također osvrnuo na jednu od "crvenih linija" Volodimira Zelenskog u okončanju rata - predaju trenutno okupiranih teritorija u Ukrajini.

Naglašavajući da na kraju želi postići dogovor s Ukrajinom, upozorio je da njegove trupe brzo napreduju na bojnom polju i dodao:

"Ako ukrajinski vojnici napuste okupirana područja, tada ćemo prekinuti neprijateljstva. Ako ne odu – postići ćemo to vojnim sredstvima.“

Odgovarajući na jedno od posljednjih pitanja u Vijeću sigurnosti, Putin je naglasio da je potpisivanje dokumenata sa sadašnjim ukrajinskim vodstvom besmisleno.

To dolazi nakon što je Francuska najavila uvođenje ograničenog oblika vojne službe, oko 25 godina nakon što je ukinuta novačenje.

Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je ta politika odgovor na rastuće strahove od sukoba s Rusijom. "Jedini način da se izbjegne opasnost jest da se za nju pripremimo“, rekao je.

