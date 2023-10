Elon Musk se počeo petljati u geopolitiku, pa čak i izrugivati ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom zbog toga što traži pomoć u ratu. "Kada koristi dječje šale u stilu nekog tinejdžera, izgleda jako loše. Tako da, u ovom slučaju, ljudi se više smiju Elonu Musku nego predmetu njegove glupe šale", rekao je za RTL Direkt Volodimir Ariev, zastupnik u ukrajinskom parlamentu.

Dodaje da su na tu tinejdžersku foru odgovorili sličnom fotografijom kojom su milijarderu poručili da širi rusku propagandu.

"On je ono što se u teoriji zove - super osnaženi pojedinac, on je definitivno gotovo prototip takvog jednog pojedinca. I zbog toga bi trebao biti vrlo oprezan kada nešto izgovara jer direktno ima utjecaj na kreiranje međunarodne zajednice, međunarodnih politika, a moguće je da on to i želi“, objašnjava Goran Bandov, vanjskopolitički analitičar.

Petlja li se previše gdje mu nije mjesto?

Nije prvi put da se Musk miješa u rat. Prvo je Ukrajincima ponudio svoje satelite, pa ih je sabotirao kada su išli u akciju na Krim. Osim toga, odlučio se petljati i u migrantsku politiku Njemačke, kritizira nevladine udruge iz Njemačke jer pomažu migrantima na Mediteranu. Ministarstvo vanjskih poslova poručilo mu je da je to spašavanje života, a on njima da ne vjeruje da se Nijemci s tim slažu i da trebaju provesti anketu.

Stoga se postavlja pitanje, petljali li se Elon previše tamo gdje mu nije mjesto?

"To kod Muska traje puno duže. Bilo je pitanje Bolivije, i utjecaja s Kinom, s Tajvanom i prije s Rusijom i Ukrajinom. Tako da je to jedan turbulentni način izražavanja koji ima posljedice", govori Bandov.

"To može biti jako opasno jer to pokazuje da uz države postoje pojedinci koji mogu direktno utjecati na sudbine nacija", kaže nam Željko Riha, komunikacijski stručnjak. "Milijunaši, u ovom slučaju milijarderi pomisle da mogu sve. Zato je i kupio Twitter da ima kompletno jaku medijsku platformu, a s obzirom na to da nepredvidljivost - možda vidimo sljedećeg kandidata za predsjednika SAD-a", dodaje Riha za RTL.