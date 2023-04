Što slijedi nakon optužnice protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i kakav bi utjecaj na političku situaciju u SAD-u moglo imati suđenje Trumpu komentiraju u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvoga" Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta i Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

"Ovaj slučaj će biti težak, tu treba dokazati dosta stvari koje nisu najproblematičnije. Dakle, Trump je svom odvjetniku dao da nešto plati, a onda postaje problem jer je to prikazano kao novac kojim je financirana kampanja. Zato i postoji dosta točaka po kojima ga sude u New Yorku. Međutim to je samo jedna od brojnih stvari koje bi mu se mogle staviti na teret poput onoga što se događalo u Georgiji kada je on nazvao guvernera i molio ga 12 tisuća glasova kako bi dobio izbore. Čini mi se da je to puno problematičnije i bjelodanije je što se tu dogodilo, to je puno povezanije s političkom scenom", objašnjava Tvrtko Jakovina.

Što se događalo pred Kongresom je posebno ozbiljno

Smatra da je ono što se događalo pred Kongresom još problematičnije.

Rekao je da ono što se događalo pred Kongresom neposredno nakon izbora se čini posebno ozbiljnim tako da se ispred bivšeg predsjednika dosta toga slaže. To bi bilo puno politički osjetljivije nego što su ove stvari. Ako se 1 posto republikanaca obeshrabri glasati za kandidata kojem se sudi, značilo bi puno.

Većina Amerikanaca misli da je u pitanju politički motiviran proces.

"Preko 70 posto Amerikanaca misli da je oko ove optužnice politika imala nešto za reći. Velika većina Amerikanaca ne dvoji oko toga je li politika odigrala svoje da bi Trump bio optužen za poslovnu pronevjeru koja se čini trivijalnom u usporedbi sa svim ostalim što mu se stavlja na teret i što je još u fazi istraga. Gotovo je unisono mišljenje da je ovaj slučaj sam za sebe prilično tanak, ali ako je samo uvod u nešto drugo onda ima smisla. U suprotnom bi ovo suđenje moglo dati Trumpu pozornicu za televizijski i svaki drugi show u čemu je Trump zaista maestralan", istaknula je Marijana Grbeša Zenzerović dodavši da bi to moglo homogenizirati njegove pristaše.

Stotine pristaša bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa jučer su prosvjedovali ispred sudnice, a s druge su strane stigli i protuprosvjednici. Pripadnici njujorške policije stali su između dviju skupina koje su međusobno razmjenjivale uvrede.

"Ako sve ostane u granicama onoga što smo jučer vidjeli u New Yorku onda to ostaje u granicama koje Amerika može podnijeti. Međutim, podjele će se produbljivati i to ne samo zbog Trumpa već i ostalih mogućih republikanskih kandidata. To u budućnosti može biti opasno za Ameriku jer će se na polarizaciji graditi politika za budućnost", smatra Jakovina.