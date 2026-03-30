'NAJOŠTRIJE OSUĐUJEMO' /

Hrvatski konzul i njegov brat napadnuti u Banjoj Luci! Oglasili se iz Predsjedništva

Foto: Net.hr

'Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike'

30.3.2026.
18:54
Tajana Gvardiol
Net.hr
Konzul prvog razreda Republike Hrvatske fizički je napadnut u nedjelju navečer u centru Banje Luke. Napadnut je i konzulov brat. Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić, osudio je napad, piše Klix.ba.

"S ozbiljnom zabrinutošću primili smo informaciju o napadu na konzule Republike Hrvatske u Banjoj Luci. Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike", poručio je Pranjić.

Dodao je kako ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sigurnosti te dodatno produbljuju osjećaj nesigurnosti među građanima, posebno među pripadnicima hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

"Sigurnost, dostojanstvo i ravnopravnost konstitutivnih naroda moraju biti neupitni i trajno zaštićeni, a svako nasilje i prijetnje moraju biti jasno i nedvosmisleno sankcionirani", rekao je i dodao da su o događaju obaviješteni predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske te da je uspostavljena stalna komunikacija s nadležnim institucijama.

"Od nadležnih očekujemo da u najkraćem roku rasvijetli ovaj događaj i pronađu početak, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i napadi ove vrste neće biti tolerirani", naglasio je Pranjić. Na kraju je poručio da su sigurnost, vladavina prava, zaštita diplomatskih predstavnika te ravnopravnost konstitutivnih naroda temeljne vrijednosti svakog demokratskog društva, te da je nužno kontinuirano raditi na njihovom očuvanju.

KonzulBanja LukaRepublika Srpska
