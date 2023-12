Hrvatska je nakon izbora u Srbiji izgubila mjesto u Skupštini, odnosno u srpskoj Vladi. Tomislav Žigmanov, koji je i dalje formalno ministar, komentirao je da je "pristojno zadovoljan" rezultatima izbora, piše Danas.hr.

"Kada je u pitanju ono što su mi sve činili na koji način što smo postigli kada je u pitanju predizborni proces, na koji način smo artikulirali našu kampanju, na koji način smo odgovorili na izazove prikupljanja potpisa posloženost kada je u pitanju DSHV i ovi izbori. Mi smo posve pristojno zadovoljni, naravno iz rakursa ishoda ne možemo gajiti zadovoljstvo jer nismo osvojili naš primarni politički cilj, a to je da imamo svog zastupnika. Naravno, naša lista, naša koalicija će imati zastupnike i naši glasovi će se čuti, ne toliko glasno. Naši interesi će biti uračunati u Skupštini i kada su u pitanju zahtjevi u novoj vlasti, ali to će sve biti posredno, uz one koji će nas predstavljati, a nisu ispred DSHV-a izabrani", rekao je Žigmanov.

'Kao da smo nevladina udruga'

Dodao je kako je deprivirajuće baviti se politikom izvan institucija.

"Ne možete vi biti u situaciji baviti se politikom s ulice. Imate glasove i doznake kao neka nevladina udruga. Često ne možete ni elementarnu svoju vidljivost ostvariti zato što relevancije u političkom polju počiva na vašem, kako bih rekao, ostvarenju unutar institucije gdje se donose odluke", objasnio je.

Na pitanje je li ga kontaktirao da bude dio vlasti odgovorio je:

"Mi ćemo biti kao savez, koalicija koja je dobila zastupnike pozvane na razgovore. Vidjet ćemo što su ponude, što je na stolu. Iskazat ćemo očekivanja da želimo biti i dalje dio izvršnog segmenta vlasti, a hoće li do toga doći, to ćemo vidjeti. Nažalost, neće ovisiti samo o nama", zaključio je Žigmanov.