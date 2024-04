"Mislila sam da me probudio zvuk alarma, no nas petero, koji smo na putovanju i zajedno u smještaju, dobili smo sigurnosno upozorenje za potres. Bio je to jak i pištavi zvuk koji nas je probudio. Nakon toga smo osjetili potres i jaku trešnju", govori za Danas.hr Hrvatica koja se u trenutku razornog potresa zatekla u Tajvanu, u gradu Taitungu koji se nalazi južno na istočnoj obali.

U potresu magnitude 7,4 stupnjeva po Richteru poginulo je sedmero ljudi, a ozlijeđeno je više od 700. Situacija je najteža u Hualienu gdje je razrušeno više od 20 zgrada, a mnogi su ostali zarobljeni pod ruševinama.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

'U zadnji tren smo odustali od odlaska u grad koji je jako stradao'

Našu sugovornicu iznenadilo je što su baš svi, s kojima je bila u tom trenutku, dobili upozorenje za potres, a nakon desetak minuta i upozorenje za tsunami. Potres, kaže, nije bio toliko jak kao u gradu Hualienu gdje je šteta ogromna.

"Trenutno sam u obilasku istočne obale. Jučer smo se u zadnji tren predomislili i odlučili da ćemo, umjesto u Hualien, otići u Taitung jer nam se nije dalo voziti šest sati. Mi smo imali sreće, a jedan most, kojim smo trebali proći na putu do Hualiena se urušio", prepričava.

Kolege s Tajvana počeli su joj se javljati i pitati jesu li svi dobro. Oni, kaže, nisu bili toliko uplašeni jer su navikli na česte potrese. Nju i prijatelje su upozorili na njih čim su stigli na Tajvan, a za tsunami su im rekli da ne brinu previše, ali da se za svaku slučaj klone plaže.

"Nije bilo panike među ljudima. Razmišljali smo trebamo li izaći van, no zgrada u kojoj smo bili se činila sigurna i čvrsta pa nismo osjećali potrebu da izađemo. Kad smo pogledali kroz prozor, vidjeli smo da se ništa vani ne događa posebno, izgledalo kao da se život nastavlja", opisuje.

'Zagrebački potres mi je bio traumatičniji'

Uspoređujući ovaj potres sa zagrebačkim, koji je dočekala na sedmom katu, kaže da joj se činio slabiji. Ali, naglašava, teško joj je usporediti jer ju je jutrošnji potres "zatekao" u prizemlju.

"Sjećam se da se kod zagrebačke potresa čula nekakva buka, bilo je traumatičnije, ovdje za mene toga nije bilo. Koliko je to snažnije bilo kad usporedim sa zagrebačkim, teško je reći. Zagrebački mi se činio jači jer sam bila na sedmom katu i strašniji, ali ne umanjuje činjenicu da se ovdje jako treslo. Možda i zato što sam za ovaj bila pripremljena. Svi su mi rekli 'očekuj potrese na Tajvanu, pa nisam doživjela to kao nešto strašno. Ali imala sam sreću da nisam bila u gradu Hualienu gdje su se kuće urušile i ljudi stradali", naglašava Hrvatica.

Nakon potresa krenuli su na doručak pa na tržnicu. Na ulicama je bilo dosta ljudi, ali ne zbog kaosa ili panike, nego jer je to inače dosta prometno mjesto.

"Vidim na vijestima da je sjeverni dio istočne obale dosta stradao, a u Hualienu, gdje trebamo ići, nije dobra situacija. Mi smo imali sreće", dodaje.

Njezinu prijateljicu koja je jutros krenula prema Hualienu potres je iznenadio u vlaku. Zbog toga mora prenoćiti u Taitungu jer se dio željeznice i ceste urušio.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Najjači potres u zadnjih 25 godina

Zbog najsnažnijeg potresa koji je tu zemlju pogodio u posljednjih 25 godina urušile su se zgrade u gradu Hualien koji je najbliži epicentru, a više je ljudi zarobljeno u tunelima i pod ruševinama. Spašavatelji izvlače preživjele ispod ruševina, a Tajvan, kao i susjedni Japan te Filipini izdali su upozorenja za tsunami.

Tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen poručila je da će vojska pomoći u akcijama spašavanja, a stanovnike je pozvala da prate obavijesti službi i izbjegavaju vožnju dizala.

Niz naknadnih potresa pogodio je zemlju nakon najjačeg udara dvije minute prije 8 sati po lokalnom vremenu, odnosno oko ponoći po hrvatskom vremenu.

Potres je izazvao probleme u više gradova pa je tako 87.000 kućanstava ostalo bez struje u glavnom gradu Taipeiju.

Državna novinska agencija navodi da se radi o najjačem potresu od 1999. kada je Tajvan pogodio potres magnitude 7.6 u kojem je poginulo oko 24.000 ljudi a uništeno ili oštećeno 50.000 kuća.

