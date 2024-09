Hrvati vole ovo raditi, ali na Oktoberfestu nemojte nikako: Vlada poseban režim

Najveća pučka fešta u svijetu Oktoberfest u Münchenu na livadi Theresienwiese je počela i traje do 6. listopada. Festival traje od 1810. godine, a svake godine okupi milijune posjetitelja. Poznavaoci Oktoberfesta već su dobro ispraksirani i znaju pravila koja vrijede, pa se i toga drže. No, za one koji malo manje znaju, donosimo popis zlatnih pravila.

Ruksaci i velike torbe općenito su zabranjeni. Ono što vam ne treba ostavite za zabavu kod kuće.

2. Torbe i ruksaci koje nosite sa sobom smiju imati maksimalnu zapreminu od tri litre i ne smiju biti veći od 20 cm x 15 cm x 10 cm.

3. Čak i najmanja vrećica ne smije sadržavati: plinske raspršivače sa štetnim sadržajem, korozivne tvari ili tvari za bojenje ili predmete koji se mogu koristiti kao oružje za rezanje, ubod ili ubod. Staklene boce također nisu dopuštene.

4. Dječja kolica nisu dopuštena cijeli dan subotom i državnim praznicima. Ostalim danima Wiesna (uključujući 2. listopada 2023.) ova zabrana dječjih kolica vrijedi od 18 sati. Međutim, zaštitari mogu provjeriti kolica.

5. Bicikli, skuteri, skateboardi i slično nisu dopušteni na području festivala.

6. Životinje nisu dopuštene ni u kojem trenutku (osim pasa vodiča).

7. Planirajte svoje putovanje: koristite alternative U-Bahn 4/5 i U-Bahn stanici Theresienwiese. Ako stignete na glavni kolodvor, prošećite ako je potrebno. Ako putujete podzemnom željeznicom sa zapada, siđite ako je moguće na stanici Schwanthalerhöhe. Također koristite U-Bahn 3/6 postaje Goetheplatz i Poccistraße.

8. Koristite sve ulaze oko festivalskog terena. Kao i prethodnih godina, svi ulazi su otvoreni i nisu blokirani.

9. Oktoberfest barometar pokazuje kada je pravo vrijeme za šetnju.

10. Koliko god večer bila lijepa, svemu jednom dođe kraj. Zabranjeno je zadržavanje u prostoru festivala između 1.30 i 9 sati ujutro.

Ni slučajno ne uzimajte krigle

A postoji još jedna zanimljiva stvar na koju trebamo upozoriti. Brojni građani vole ponijeti neki suvenir s festivala. Često smo svjedoci da kod kuće imamo 'posuđene' suvenire, čaše, pepeljare, krigle, a neki i suncobrane...A kada odlazite s Oktoberfesta nikako nemojte potajno pokušati prešvercati Kriglu.

Pivska krigla iz koje pijete ostaje vlasništvo iznajmljivača. Osiguranje i policija nisu baš naklonjeni i zabavni ako ih pokušate uzeti. Ako ipak želite jedan kao suvenir, možete ga kupiti na brojnim štandovima sa suvenirima - tada će biti označen naljepnicom u boji tako da se odmah vidi da je kupljen legalno. Ili se možete počastiti jednom od glinenih šalica s motivom službenog plakata Oktoberfesta, savjetuju organizatori.

A cijene kako smo već pisali su narasle pa će vam trebati više novca nego prošle godine.

Cijena piva po litri na ovogodišnjem Oktoberfestu kreće se između 13,60 eura i 15,30 eura , što je u prosjeku 3,87 posto više nego 2023. godine. Lani je raspon cijena i dalje bio između 12,60 eura i 14,90 eura. Prosječna cijena po litri bezalkoholnih pića je 10,48 eura za stolnu vodu (2023.: 10,04 eura), 12,23 eura za gaziranu vodu (2023.: 11,65 eura) i 11,67 eura za limunadu (2023.: 11,17 eura).

