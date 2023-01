Četiri utamničena hrvatska para sutra izlaze pred zambijski sud, gdje će se posvojitelji prvi put izjasniti o krivnji, a očekuje se da njihov odvjetnik zatraži da se nastave braniti sa slobode, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Četvero djece - B. M., star godinu i tri mjeseca, te troje trogodišnjaka, M. K. I. S., K. A. P. i J. V. K. - sva podrijetlom iz DR Konga, s hrvatskim prezimenima i putovnicama, koju su četiri hrvatska para, Magić, Kraljević, Subošić i Peršić, namjeravala posvojiti i dovesti u Hrvatsku, a sada ih u Zambiji sumnjiče da je dokumentacija za posvojenje kongoanskog suda bila krivotvorena, stiglo je iz istog Doma za djecu u DR Kongu.

Hrvati sutra pred sud

A voditelj tog doma, koji je bio zadužen za njihovu dobrobit i sudjelovao u izboru i procesu posvojenja, trenutno je u bijegu. Tu je informaciju Jutarnjem listu potvrdio visoki izvor u Ministarstvu vanjskih poslova, ne otkrivši ime upravitelja. Nema potvrde da je upravo voditelj Doma bio taj koji je preveo djecu iz Konga u Zambiju, no potvrđeno je da nije dostupan tamošnjoj policiji i pravosuđu.

Hrvatski parovi, koji se nalaze u zatvoru, sutra bi se trebali pojaviti pred sudom u zambijskom gradiću nedaleko od granice s DR Kongom, u kojem su uhićeni dok su, zajedno s djecom, nastojali otići u Hrvatsku. Osumnjičeni su, podsjetimo, za krivotvorenje dokumenata i, posljedično, krijumčarenje djece, a tek se treba utvrditi postoje li osnove za optužnicu. Sutra će se očitovati o krivnji.

Voditelj kongoanskog Doma bio nedostupan

Prvi su put dovedeni pred sud u petak, 6. siječnja, tek dan prije isteka zakonskog roka od 30 dana od uhićenja u kojem moraju biti izvedeni pred suca. Upravo je nedostupnost voditelja kongoanskog Doma - kao i dugotrajnost prikupljanja sve relevantne dokumentacije s kongoanskog suda koji je navodno potvrdio posvojenje kongoanske djece - jedan od razloga zašto su hrvatski državljani u zadnji tren prvi put ispitani prošli petak pred prvostupanjskim sudom u Ngoli.

Uhićeni su 7. prosinca u Međunarodnoj zračnoj luci "Simon Mwansa Kapwepwe" u Ndoli u Zambiji s četvero netom usvojene djece. U petak su došli na sud, ali je rasprava odgođena do utorka jer je sud konstatirao da su uhićeni od Visokog sudu u Lusaki zatražili tzv. habeas corpus, odnosno, pojednostavljeno rečeno, svojevrsnu požurnicu da ih što prije ispitaju. Do utorka se Visoki sud morao očitovati o njihovu zahtjevu, a kako nam tumače kolege u Zambiji, on će najvjerojatnije samo potvrditi da je zahtjev bespredmetan budući da je ipak u međuvremenu zakazano ročište.