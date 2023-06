Četiri hrvatska para i njihova djeca na putu su prema Hrvatskoj, a RTL donosi i snimke njihova dolaska na aerodrom. Ispratio ih je i veleposlanik Tomislav Bošnjak koji je rekao da su dio procedura za njihov odlazak odradili već jučer, dio danas.

"Nadamo se da će naših 12 državljana, osmero odraslih i četvero maloljetnika, biti u Hrvatskoj u sljedećih dan ili dva. Ispratili smo ih i put je krenuo, nadamo se da će sve biti kao što smo isplanirati i da će se odvijati u najboljem redu. Isplanirali smo sve i dođe do nepredviđenih situacija, da se one mogu riješiti. Ovo su bili nemili događaji koji su pogodili naše državljane i svakako ćemo se pobrinuti da one nejasnoće, koje su postojale do sada sa zakonima i pravilima, da ih u bilateralnim susretima i riješimo kako se one ne bi ponavljale. To je bio test za sve nas", rekao je veleposlanik Bošnjak, prenosi Danas.hr.

Susret roditelja i djece dirnuo i iskusnog diplomata

Do zadnjeg trenutka i on je strepio da nešto ne pođe po zlu. "Sve što je službeno potrebno i sve što smo mogli predvidjeti, sve mjere koje su se zahtjeva od nas, one su udovoljene. I zato su naša očekivanja optimalna. Ali spremni smo i na iznenađenja. Nešto bi se moglo dogoditi što ne znamo i što bi moglo iskrsnuti iz kruga za koji ni ne znamo da bi se moglo dogoditi. Poučeni iskustvima, spremni smo reagirati", rekao je veleposlanik svega koji koji sat ranije za RTL Danas.

No uza sve, na kraju se dobro završilo, a susret djece i roditelja dirnuo je i diplomata. "Bilo je apsolutno emotivno. Svatko bi trebao imati na umu da majke i očevi svoju djecu, osim prošlog petka, nisu vidjeli 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci ta djeca pružaju im ruke i vesele se. Može svatko imati tvrdo srce, ali takav prizor omekša i najtvrđe."

Vjeruje da će obitelji za dan ili najviše dva dana stići u Hrvatsku.