Hrvat F.L., koji nekoliko godina živi u njemačkom gradu Münchenu, prevaren je za 1800 eura za stan koji je htio unajmiti. Kako je ispričao za Fenix-magazin.de, sestrin dečko poslao mu je post u kojem je navodna Ksenija Blažević napisala da je izišla iz stana koji je za najam dostupan od 15. studenoga 2023. godine. F.L. je dotičnu gospođu kontaktirao, a ona mu je rekla da je stan slobodan i da je u vlasništvu ljudi koji su živjeli u Münchenu 40 godina, a sada su se vratili u Srbiju gdje drže restoran te iznajmljuju još dva stana.

Nakon nekog vremena, Hrvat je stupio u kontakt s gospodinom po imenu Marko.

"Razgovarali smo o svemu, a prije svega o stanu koji je za najam ovdje u Münchenu. Čovjek me je oduševio skroz, rekao mi je cijenu stana i sve i kao ako se nešto pokvari u stanu, da on ovdje ima čovjeka, Nijemca koji se zove Hans, i koji je po zanimanju kućni majstor. I da ga samo nazovem i da će on nazvati Hansa da popravi", ispričao je.

'Pitao sam ga, zašto da uplaćujem tolike novce?'

S navodnim vlasnikom stana pričao je o stanu i radu u Njemačkoj.

"Na kraju razgovora mi je rekao da uslikam svoju putovnicu i da mu pošaljem email kako bi mi mogao poslati ugovor o stanu", ispričao je dalje F.L.

Nakon dan dva, F. L. je, kaže, kontaktirao navodnog vlasnika stana, koji mu je rekao da je njegova supruga kod javnog bilježnika, te da treba uplatiti polog od 1800 eura.

"Ja sam ga pitao zašto da uplaćujem tolike novce, a nisam vidio ni njega, ni stan! Malo je povisio ton kao mora se polog odmah uplatiti. Da on razumije moj strah, da je i njegova obitelj nailazila na prijevare tijekom života u Münchenu. Razmišljao sam, što da radim, kako imam kratak rok da iselim iz stana u kojem sam sada. Na kraju sam pristao da ću otići i uplatiti novce, ali da nemam dovoljno, da mi nedostaje 300 eura”, rekao je F.L.

Bojao se izgubiti stan o kojem sanja godinama

Dodao je kako mu je navodni vlasnik stana rekao da 300 eura može uplatiti sljedeći tjedan, kada bude s kćeri u Münchenu.

"Pristao sam uplatiti polog i tako vozeći se podzemnom željeznicom razmišljam što da napravim. Ako ne uplatim novce, možda gubim stan o kojem sanjam”, objašnjava F.L.

"Podignem na bankomatu 1800 eura i odem nedaleko od svoje banke u poslovnicu Westen Uniona i uplatim novac na ime Jasmina Mitić 1800 eura. Kada sam to završio, iziđem i fotografiram uplatnicu Western Uniona i pošaljem na WhatsApp gospodina Marka iz priče. Nakon toga ga zovem i javlja se gospodin, a ja mu govorim da sam uplatio cjelokupni iznos za polog stana na što on odgovara da je to super i da mu javim kada dobijem na email ugovor stana", govori F.L.

Međutim, tjedan dana kasnije nije dobio nikakav email tijekom dana, te je panično počeo zvati gospodina Marka, ali ovaj se nije javljao.

Blvša stanarka ga blokirala

Nakon toga je kontaktirao Kseniju Blažević na Messengeru, koja ga je nakon nekoliko minuta blokirala!

“Shvatio sam na žalost da sam prevaren, ali već je bilo kasno. Moji novci su otišli, a dotična gospoda je možda negdje sjedila, trošila moje novce i slavila i smijala se”, navodi F.L.

Svoju priču je podijelio kako bi upozorio na prijevare koje se događaju oko iznajmljivanja stanova u Njemačkoj. Svoje iskustvo iznio je u jednoj grupi u kojoj mu se također javilo par ljudi koji su također prevareni prilikom najma stana.

Udruga iznajmljivača stanova u više je navrata upozoravala kako polog za stan ne treba plaćati prije potpisivanja ugovora o najmu stana, te kako i prvu najamninu treba platiti tek nakon useljenja u stan.

