SPEKTAKULARNI FENOMEN / Hrvat snimio pomrčinu Sunca u New Yorku: 'Jako je tamno, a tek je tri popodne'

Milijuni ljudi diljem Sjeverne Amerike svjedoče potpunoj pomrčini Sunca. Pripreme za ovaj fenomen na nebu traju već danima, a spektakularni prizori trajat će dulje nego proteklih puta. U tom trenutku Mjesec potpuno 'zaklanja' Sunce na više od četiri minute zbog čega se nebo čini zamračeno. Pomrčina je počela iznad Cookovih otoka u Južnom Pacifiku, prolazi kroz Meksiko i SAD i završit će na istoku Kanade. Na rutu Sunčeva zamračenja stigli su turisti, entuzijasti i znanstvenici iz cijelog svijeta. Do sada su se zamračili dijelovi SAD-a, uključujući Ohio, Cleveland, a tama se navila i nad Nijagarine slapove. U trenutku kad je mjesec zaklonio sunce, mnogi su vrištali od uzbuđenja. Iz New Yorka, javio nam se Hrvat koji je pomrčinu pratio nedaleko od Empire State Buildinga i snimio nebo iznad Hudson Yardsa. "Taman je oblak stigao, ali jako je tamno s obzirom na to da je tri popodne", poručio je za Danas.hr. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku