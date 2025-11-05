Horor u Francuskoj: Zabio se autom u ljude, uzvikivao je dvije riječi

Najmanje deset ljudi je ozlijeđeno nakon što se muškarac automobilom zabio u ljude tijekom proslave praznika u Francuskoj, prenosi The Sun. Navodno je vozač uzvikivao "Allahu Akbar".

Na mjesto užasa na otoku Ile d’Oleron stigao je velik broj vozila Hitne pomoći i policije. Neki od ranjenih su u kritičnom stanju.

Nije poznato koliko je točno ljudi udario automobil, ali mediji izvještavaju da je u pitanju do 10 ozlijeđenih - četvero ih je i dalje na odjelu intenzivne njege.Helikopterom su prevezeni u Sveučilišnu bolnicu u Poitiersu.

Što se točno dogodilo?

Prema početnim izvješćima francuskih medija, čulo se kako vozač viče "Allahu Akbar" dok se automobilom zabijao u gomilu. Vozač je potom navodno pokušao zapaliti vozilo.

Policajci su požurili na mjesto događaja i uhitili osumnjičenog vozača, koji prema navodima ima 35 godina. Francuski tužitelj Arnaud Laraize rekao je: "Kada je uhićen, vikao je 'Allahu Akbar'. Riječi je čulo nekoliko svjedoka."

"[Namjerno je udario nekoliko pješaka i biciklista", dodao je Laraize.

Pronađeni kanisteri s benzinom

Laurent Nuñez, francuski ministar unutarnjih poslova, rekao je:

"Jutros je vozač udario nekoliko pješaka i biciklista u Saint-Pierre-d’Oléronu i Dolus-d’Oléronu. Dvije žrtve su u kritičnom stanju, a tri su ozlijeđene. Vozača je uhitila policija. Istraga je u tijeku. Na zahtjev premijera idem na mjesto događaja.“

Nakon uhićenja vozača, policija je u prtljažniku njegova automobila pronašla kanistere s benzinom. Odveden je u policijsku postaju u obližnjem Saint-Pierre-d’Oléronu te bi trebao biti prebačen u sigurniju policijsku postaju na kopnu.

Christophe Sueur, gradonačelnik Saint-Pierre-d’Olérona, rekao je da je muškarac poznat po "brojnim kriminalnim incidentima povezanim s njegovom konzumacijom droga i alkohola“.

Istražitelji su rekli da nije u antiterorističkim dosjeima, kao ni u onima koji navode radikalizirane osumnjičenike.